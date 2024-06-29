İlk çeyrek finalist İsviçre

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, son şampiyon İtalya'yı 2-0 yenerek ilk çeyrek finalist oldu. Bu sonuç, İsviçre'nin "Çizme" karşısında 31 yıl sonra aldığı ilk galibiyet olarak da kayıtlara geçti

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Aebischer (Dk. 90+2 Steffen), Freuler, Xhaka, Rieder (Dk. 72 Stergiou), Vargas (Dk. 71 Zuber), Ndoye (Dk. 77 Sierro), Embolo (Dk. 77 Duah)

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian (Dk. 75 Cambiaso), Cristante (Dk. 75 Pellegrini), Fagioli (Dk. 86 Frattesi), Barella (Dk. 64 Retegui), Chiesa, El Shaarawy (Dk. 46 Zaccagni), Scamacca

Goller: Dk. 37 Freuler, Dk. 46 Vargas (İsviçre)



Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk çeyrek finalist belli oldu.

Başkent Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve TRT 1 ile tabii'den canlı yayınlanan mücadelede dev turnuvanın son şampiyonu İtalya'yı üstün bir oyunla 2-0 yenen İsviçre adını çeyrek finale yazdırdı.

Dev müsabakaya iyi başlayan İsviçre, aradığı golü 37. dakikada golü buldu. Bu daikada Ruben Vargas'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Remo Freuler topla buluştu. Kale sahası önündeki Freuler'in kaleci Donnarumma'nın sağına yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İsviçre, ikinci yarıya adeta golle başladı. 46. dakikada Vargas, Aebischer'in pasıyla ceza sahasında kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda topu önünde buldu. Vargas, sağ ayağıyla plase vuruşunda topu kaleci Donnarumma'nın uzanamayacağı köşeye gönderdi: 2-0.

"Çizme" için eve dönüş saati!

Kalan sürede İtalya'nın çabaları sonuç vermedi ve sahadan 2-0 galip ayrılan Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, çeyrek final biletini cebine koydu. Dev turnuvanın son şampiyonu İtalya ise bu sonuçla evine erken döndü.

31 yıl sonra "Gök Mavililer"i mağlup eden İsviçre, çeyrek finalde İngiltere-Slovakya maçının galibiyle eşleşecek.