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Hollanda 3 golle çeyrek finalde

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Romanya'yı 3 - 0 yenen Hollanda adını çeyrek finale yazdırdı

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Hollanda 3 golle çeyrek finalde
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EURO 2024 son 16 turunda Romanya ile Hollanda Münih Futbol Arena'da kozlarını paylaştı. Alman hakem Felix Zwayer yönettiği müsabaka TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlandı.

Mücadeleye daha atak başlayan Hollanda, 20. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

"Portakallar", 83. dakikada Gakpo'nun pasında topu filelerle buluşturan Donyell Malen ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2

90+3'te bir kez daha sahneye çıkan Donyell Malen, skoru ilan etti: 0-3

Karşılaşmadan 3-0 ayrılan Hollanda, EURO 2024'te adını çeyrek finale yazarken Romanya, dev turnuvadan elendi.

Hollanda, çeyrek finalde Avusturya-Türkiye eşleşmesini geçecek ekiple karşılaşacak.

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