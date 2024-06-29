Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turundaki İngiltere-Slovakya maçında düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere ile Slovakya arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler ve ekibi şampiyonadaki üçüncü maçına atandı.

Almanya'nın Gelsenkirchen şehrindeki AufSchalke Arena'da 30 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak.

Müsabakada Almanya Futbol Federasyonundan Marco Fritz VAR, Christian Dingert AVAR, Polonya Futbol Federasyonundan Tomasz Kwiatkowski VAR supervisor ve Slovenya Futbol Federasyonundan Jure Praprotnik rezerv yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Halil Umut Meler, EURO 2024'te Belçika-Slovakya ve Polonya-Avusturya müsabakalarını da yönetmişti.



