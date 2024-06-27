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EURO 2024'te son 16 eşleşmeleri belli oldu

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EURO 2024'te son 16 eşleşmeleri belli oldu
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Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te son 16 eşleşmeleri belli oldu.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da mücadele ettiği Çekya'yı 2-1 mağlup etti.
Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla 6 puanla gruptan ikinci sırada çıktı. Milliler, son 16 turunda 2 Temmuz'da Leipzig'de D Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Avusturya ile oynayacak.
6 grupta ilk 2'ye giren takımlar ve en iyi dört üçüncünün son 16 turuna yükseldiği EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
İsviçre-İtalya (29 Haziran/19:00)
Almanya-Danimarka (29 Haziran/22:00)
İspanya-Gürcistan (30 Haziran/22:00)
İngiltere-Slovakya (30 Haziran/19:00)
Fransa-Belçika (1 Temmuz/19:00)
Portekiz-Slovenya (1 Temmuz/22:00)
Romanya-Hollanda (2 Temmuz/19:00)
Avusturya-Türkiye (2 Temmuz/22:00)

 
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