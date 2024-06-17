Christian Eriksen mucizesi

EURO 2020'de kalp krizi geçiren Eriksen, yaşadığı travmanın izlerini sildi. Danimarkalı futbolcu, takımı adına müthiş bir gol kaydetti ve hikayesi ile gündem oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası bir tarihi ana daha sahne oldu.

Christian Eriksen, Slovenya ile Danimarka'nın karşı karşıya geldiği maça ilk 11'de başladı.

Danimarkalı yıldız, 17'nci dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda bu karelerle hafızalara kazınan Danimarkalı futbolcu, travmasının izlerini adeta bu golle sildi. Slovenya'ya attığı golün ardından büyük sevinç yaşayan Christian Eriksen, mutluluğunu vatandaşlarıyla paylaşırken duygusal anlar yaşandı.

Avrupa sahnesine muhteşem bir dönüş yapan Eriksen, üç yıl önce, Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020'de Danimarka'nın, Finlandiya'ya karşı oynadığı grup maçında bayılmıştı. Tribünler o anı dehşet içinde izlemiş, futbol dünyası derinden sarsılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen yıldız oyuncuya tedavisinin ardından futbola devam etmemesi önerildi. Ancak futbol tutkusu her şeyin üstündeydi.

O Haziran akşamı Kopenhag'da ölümden dönen Eriksen, yeniden "ait hissettiği" yere döndü. Önce eski kulübü Odense BK'da antrenmanlara başladı. Ardından Ocak 2022'de bedelsiz transferle Brentford'a ve ardından şu anda oynadığı Manchester United'a transfer oldu. Mart 2022'de Hollanda'ya karşı oynanan maçta milli takıma döndükten iki dakika sonra gol attı.

32 yaşındaki oyuncunun bu anlamlı golü ile gündeme gelen futbolculuk yolculuğu birçok sporcuya ilham olacak cinsten. Eriksen'in "hayata geri dönüş golü" Slovenya karşısında galip gelmeye yetmese de, hikayesi ile tarihteki yerini çoktan aldı bile.