Şampiyon Bedi's de hazırlanıyor

Şampiyon Mağusa Türk Gücü, teknik direktör Ali Oraloğlu ve yardımcıları nezaretinde dün sabah çok erken saatlerde takım halinde kros ve dayanıklılık çalışmasını gerçekleştirdikten sonra Bedi's Piknik Orman Evi'nde kahvaltı yaptı

Süper Lig’de son şampiyon Mağusa Türk Gücü, şampiyonluk parolası ile başladığı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bedi's Ormanları'ndaydı. Teknik Direktör Ali Oraloğlu ve yardımcıları nezaretinde dün sabah çok erken saatlerde takım halinde kros ve dayanıklılık çalışmasını gerçekleştiren sarı-yeşilliler daha sonra Bedi's Piknik Orman Evi'nde kahvaltı yaptı. Yapılan çalışmaya yönetici Çağrı Aktuğ da katıldı.

Teknik Direktör Oraloğlu, takımın motivasyonu ve çalışma azminden çok memnun olduğunu, yaptıkları her türlü çalışmaya büyük önem verdiklerini belirterek yeni sezonda tek hedefleri olan şampiyonluk için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini ve takımına güvendiğini söyledi

