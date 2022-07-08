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Türkmenköy’de başkan Meftun Türker

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Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig ekiplerinden Türkmenköy’de yeni başkan kulübün efsane futbolcularından olan Meftun Türker oldu

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Türkmenköy’de başkan Meftun Türker
Necati KÜLAHLILAR
İktisatbank BTM 1. Lig ekibi Türkmenköy yeni başkanını seçti.
Mevcut başkan Salih Saygılı’nın görevinden ayrılma kararı almasının ardından Perşembe günü kulüp lokalinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’da tek aday olan Meftun Türker, üyelerin onayını alarak kulübün yeni başkanı seçildi.
“Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Gerçekleştirdiğimiz olağanüstü genel kurulda Meftun Türker başkanlığa seçildi.
Başkan Meftun Türker'i tebrik eder, görevinde başarılar dileriz.”
 
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