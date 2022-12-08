Trafikte yeni tehlike

Ülkede son zamanlarda tercih edilmeye başlanan elektrikli scooterlar, yeni düzenlemelere rağmen şehir trafiğinde büyük tehlikelere yol açıyor. Kurallara uymadan scooter kullanan sürücüler ve onlara ait bir sürüş yolunun olmaması tehlikenin boyutlarını arttırıyor zaman zaman da kazalara neden oluyor

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, elektrikli scooter’ların yollarda yarattığı tehlikelere dikkat çekti. Dernek Başkanı Avcı, ilgili tüzüğün can güvenliği öngörülmeden düzenlendiğini söyleyerek, ölüm ve yaralanmaların artacağını belirttiDünyada büyük şehirlerin çekilmez sorunu haline gelen trafik ve kalabalık toplu taşıma araçları yüzünden elektrikli scooterlar, son dönemde sıkça tercih edilmeye başlandı.Elektrikli olduğu için çevreye zarar vermemesi, hava kirliliği açısından da son derece avantajlı bir ulaşım aracı haline gelmesi, scooterlerin cazibesini arttırdı.Şehirlerde özellikle yakın mesafelerde alternatif olarak kullanılmaya başlanan iki tekerlekli bu araçlar, kullanım kolaylıkları ve her yere girebilme özellikleri nedeniyle pratik araçlar olarak nitelendiriliyor.Özellikle yoğun trafik bölgelerinde bu araçlar ciddi avantajlar sunuyor. Diğer taraftan bu araçları kullananların ciddi bir trafik eğitimi almaması, kazalara neden olabiliyor.Scooterlerin Kuzey Kıbrıs’ta da kullanımının yaygınlaşması ile beraber iki ay önce Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğünde (A.E.99/1974), Elektrikli Scooterlerin yollarda kullanımına ilişkin yeni düzenlemelere gidilmişti.Scooterların hız limiti 30 km/s olarak belirlenmişti.Ancak elektrikli scooterların yoğunluğu, tehlikenin ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor.Çıkarılan yönetmeliğe ve yasaklara rağmen insanların kuralsız şekilde Scooterlere binmesi zaman zaman trafik kazalarını da beraberinde getirmeye başladı.Trafik Kazalarını Önleme Derneği, elektrikli scooterların yollarda yarattığı tehlikelere dikkat çekerek, ilgili tüzüğün can güvenliği öngörülmeden düzenlendiğini savunarak, insanların zarar görmeden ve can vermeden bu tüzüğün iptal edilmesini talep etti.Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, yaptığı yazılı açıklamada tüzükte yer alan kurallara yer vererek, “Bu tüzük değişikliği yapılırken ve uygulamalarında can güvenliğinin öngörülmediği, hiç değerlendirmeye hatta düşünülmek istenmediği açıkça ortadadır. Tüzük maddeleri tek tek incelendiğinde içerisinde gizlenmiş tehlikeler kendilerini göstermektedir” dedi.Avcı, 18 yaşına gelen ancak hiçbir trafik kural eğitimi almayan, tabelaları tanımayan elektrikli scooter sürücüleri olduğuna işaret ederek, bu kişilerin araçların etrafında dolaşarak, sağ ve soldan araçların yanından geçerek ve çembere araçlarla birlikte girerek, kendi canını tehlikeye atacağını, araç sürücüsünü de riske sokacağını kaydetti.Tüzüğün ilk yayınlandığında elektrikli scooter 25 km/s hızı aşmayan olarak yayınlandığını ardından ise hızın 30 km/saate çıkarıldığını belirten Avcı, “30 km hızla giden bir scooter’a bir aracın çarpması sonucu, başında kaskı da olmayan scooter sürücüsünün ağır veya öldürücü darbe alacağı kesindir. Hatta 30 km hızla giden bir scooter’ın bir yayaya çarpması da hem yayaya hem sürücüye aynı sonucu verecektir” ifadelerini kullandı.Avcı, Tüzük’te eksik bırakıldığını düşündüğünü maddeleri şu şekilde açıkladı:“Scooter hızı 30 km/s olmamalı, Türkiye Cumhuriyeti’nde 25 km/s İngiltere’de 15,5 km/s ile sınırlıdır. Scooter kullanıcısı mutlaka herhangi bir ehliyet sahibi olmalıdır. Bu onun trafik kurallarını bilmesi gerektiğinin göstergesidir. 30 km/s hızla scooter’ın bir yayaya ve/veya araca ve/veya mala vereceği zararı karşılayacak güvencesi olan sigortası olmalıdır.Bir scooter sürücünün hatalı olarak bir yayaya çarpması, hayatını tehlikeye atması, çevredeki mallara veya araçlara verebileceği zararları ödemek durumunda değilse, zarar, zarar görenin yanına mı kalacak yoksa yıllarca mahkeme sonucunu beklemek zorunda mı kalacak?Scooter’ların bir zarar verme durumunda kaçmasını önlemek amacı ile her scooter’in üzerinde tanıtıcı bir levha olmalıdır.Ülkemiz trafiğinde yayaların, bisikletlilerin, motosikletlerin can güvenliğinin en alt düzeyde olduğu gerçeğinden hareketle görünebilirliği artırabilmek amacı ile fosforlu sarı yelek giyilmesi tüzükte olmalıdır. Scooter sürücünün herhangi bir çarpmada yere düşüp kafa travması alması kaçınılmazdır. En önemli organı olan beynini koruyacak kask kullanılması tüzükte olmalıdır.”Avcı, mevcut kurallar çerçevesinde ölüm, yaralanma ve zarar olaylarının artarak devam edeceğini söyleyerek, diğer ülkelerle kıyaslandığında ülke tüzüğünün en güvensiz ve tehlike dolu olduğunu ifade etti.Avcı, açıklamasını şöyle sonlandırdı:“Yollarda can pazarı yaşanan, yol güvenliği her geçen gün daha da azalan, yollarda yüksek miktarda alkollü, uyuşturucu tesiri altında sürücüler varken, sürat engellenemezken, yollarda çukurlar, banketler, kaldırımlar, çizgiler, bariyerler, çemberler tehlikeli iken, şoför okulları müfredatı ve resmi kitabı hazırlanmazken, ehliyette yazılı sınava geçilmezken, sürücülerin sağlık kontrolleri yapılmazken, yol güvenliği ilgili önlemler artırılmazken, insan hayatını doğrudan tehlikeye atacak böyle bir tüzüğe zaman ayırmak ve hayata geçirmek bir yanlışa imza atmak demektir.”1. 18 yaşın altındaki kişiler tarafından kullanılamaz.2. Şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanılamaz.3. Bisiklet yolu varsa bisiklet yolunda sürülmelidir. Bisiklet yolu yoksa, trafik güvenliğini riske atmayacak sekilde soldan gidilmesi kaydı ile araç yolunda sürülebilir.4. Sürücü harici yolcu taşınamaz.5. Sırtta taşınabilen eşya harici yük taşınmamalıdır.6. Elektrikli scooterlar, motorlu araç yolunda yan yana sürülmemelidir.7. Kaldırımlarda scooter sürülmesi yasaktır.8. Başka bir araca bağlanarak sürülmek veya tutunarak sürülmesi yasaktır.9. İki elde direksiyonu tutmalıdır. Tek el ile elektrikli scooter sürülmesi yasaktır.10. Akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi yasaktır.11. Elektrikli Scooter’ın park edilemeyeceği yerler Mukayyit tarafından belirlenecektir.