LTL'de temizlik isyanı

Hademelerin uzun süredir grevde olması nedeniyle haftalardır temizlenmeyen devlet okullarında isyan başladı. LTL öğrencileri, temizlenmeyen sınıflarda dün ders yapmak istemedi okulu terk etti

Hademelerin sendikalaşma ve TİS talebiyle başlattığı grevler nedeniyle haftalardır devlet okulları temizlenemiyor.Bu duruma isyan eden Lefkoşa Türk Lisesi öğrencileri, dün sabah sınıflarda ders yapmak istemedi, okul avlusunda toplandı, alkışlarla yönetimi protesto etti ve ardından okulu terk etti.Okullarda yayılan salgın hastalık riski nedeniyle Lefkoşa Türk Lisesi’nde önceleri derslere girmeme eylemi yapan ve daha sonra okula gitmeme kararı alan öğrenciler, okul yönetimin tavrından oldukça rahatsız.Liseli öğrenciler sınıflar temizlenene kadar derslere girmeyeceklerini vurguladı.Öğrenciler, “Okulu pislik götürüyor. Çevremizi temiz tutmuyoruz diye bizi suçluyorlar. Okul açık, sokak hayvanları geliyor, çöpleri dağıtıyor, biz topluyoruz. Bu sürekli tekrarlanıyor. Biz öğrenciyiz” ifadelerini kullandı.Öğrencilerden bazıları, okuldaki hijyenden yoksun ortamdan dolayı hasta olduklarını, mikrop kaptıklarını iddia ediyor.Okul yönetiminin aylardır kendilerine, “Dayanın, bekleyin, sorun çözülecek” dediğini ancak bir türlü çözülmediğini ifade eden öğrenciler, “Sorun çözülene kadar okula girmeme” kararı aldı.Okul yöneticileri ise, temizlik işlerini bir süredir öğrenci ve öğretmenlerin yaptığını söyledi.Dün sabah öğrencilerin “biz derslere girmek istemiyoruz” dediklerini, bunun üzerine yönetimin Orta Eğitim Dairesi ile görüştüğünü ve “bugün temizlik sorununun çözüleceği” sözünü aldıklarını belirten yetkililer, çocuklara, “Lütfen sınıflarınıza gidin, sorunun yarın çözüleceği sözünü aldık. Eğer çözülmezse birlikte okul önüne çıkıp tepkimizi dile getiririz” dediklerini belirtti.Yetkililer, birkaç öğrencinin bu açıklamaya ikna olmadığını ve daha büyük bir öğrenci grubunu örgütleyip okul avlusuna çıktıklarını belirtti.Yaşananların ardından Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yönetimi, okula gelerek açıklamalarda bulundu.Sendika Başkanı Ozan Elmalı, “Haftalardır bu konuda sıkıntılar yaşandığını, hademe sorununun ihmal edildiğini, görmezden gelindiğini söyledi. Aldığımız cevaplar; ‘mahkeme var, sonuçlanacak, taşeron şirketle sendika arasında sorun var, çözeceğiz, yarın temizlik yapılacak’ oldu. Bu konuda defalarca basın açıklamaları yaptık, protestolar gerçekleştirdik, Eğitim Bakanını istifaya davet ettik” şeklinde konuştu.Mahkemenin Cuma günü sonuçlandığını ve geçtiğimiz Pazartesi itibariyle sorunların çözüleceği yönünde bir beklentinin oluştuğunu söyleyen Elmalı, yine de temizlik sürecinin başlamadığını belirtti.Öğrencilerin bu şartlara dayanamayarak tepkilerini ortaya koyduğunu belirten Elmalı, haftalardır temizlik işlerini öğrenci ve öğretmenlerin yaptığına dikkat çekti.