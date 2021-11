Tencereli, kazıklı protesto

Zamları protesto eden KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ, genel greve gitti, sokağa indi, Başbakanlık önünde eylem düzenledi. Siyah kıyafetleriyle, boş tencerelerle ve üzerinde 4 TL yazan ekmeklerle yürüyen eylemciler, Başbakanlık önüne kazık dikti

Kamuda örgütlü üç sendika, zamlara karşı bugün yarım günlük genel grev ve Başbakanlık önünde protesto eylemi yaptı.Üç sendika tarafından 08.00-12.30 saatleri arasında Hastanelerin 112, Acil ve Yoğun Bakım Servisleri hariç tüm iş yerlerinde genel grev uygulandı.Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) tarafından düzenlenen grev ve eylemde sendikalarında toplanan çalışanlar, Bedrettin Demirel Caddesi güzergahından sloganlar atarak Başbakanlık önüne yürüdü.“Zamlara hayır”, “Hükümet zamları al başına çal”, “Direne direne başaracağız”, “Direne direne kazanacağız”, “Birlik mücadele dayanışma” sloganları atan ve çeşitli pankartlar taşıyan eylemciler, siyah kıyafetleriyle, boş tencerelerle ve üzerinde 4 TL yazan somun ekmeklerle dikkat çekti.Başbakanlık’a yürüyüş sırasında trafikteki bazı sürücüler de kornalarla eylemcilere destek verdi.Başbakanlık önünde uzun bir polis duvarı oluşturularak önlem alınırken, eylem sırasında herhangi bir olay yaşanmadı.Üç sendika başkanının konuşmalar yapmasının ardından Başbakanlık bahçe kapısının üzerine “boş tencereler”, önüne de zamları simgeleyen “kazıklar” konularak eylem tamamlandı.Eylemcilere hitaben ilk konuşmayı yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, on ay önce icraat hükümeti iddiasıyla kurulan koalisyon hükümetinin halkı sefalete, ülkeyi de felakete sürüklediğini savundu.Bengihan, “Halk zamlar altında inim inim inlerken tüp gaza, ekmeğe akaryakıta zam yaparak halkı açlığa mahkum ettiler, yazıklar olsun” diye konuştu.KTAMS Başkanı Bengihan, “Zamlarla ülke insanının umutlarını, gülüşlerini, geleceğini çaldınız, yazıklar olsun size. Ülke yangın yeriyken Sayın Cumhurbaşkanı Evliya Çelebi gibi geziyorsun, sana da yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.Bengihan “Sadece 10 aylık dönemde 64 tane Müdür/Müsteşar, 43 sözleşmeli personel alındı. Bunların bütçeye maliyeti 27 milyon TL. Ülkede kaynak yok d iyorlar, Sigrota Prim Desteği’ni, pandemide en çok gelir elde eden market patronlarına veriyorlar” dedi.Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, yapılan eylemin aralarında bazı sendikalar da bulunan kesimlerce eleştirildiğine işaret etti. Serdaroğlu, “Olmayan hükümete neyi kabul ettireceğiz diyorlar. Hükümet vardı da ne oldu? Kimse bizi siyasetle sınamasın. Kamu-İş emek mücadelesi vermektedir. Çav Bella şarkısını söylediğim için beni vatan haini ilan ettiler” diye konuştu.“Bu başbakana hakkınızı helal ediyor musunuz?” diye 3 kez soran Serdaroğlu’na, eylemciler hep bir ağızdan “hayır” cevabını verdi.Serdaroğlu, özetle şöyle devam etti:“Yılanlar deliğe çekilse de o delikte başlarını ezeceğiz. Hükümetteki üç parti başkanına sesleniyorum; halka zulüm çektiriyorsunuz. Sayın Saner başbakanlıktan değil vekillikten de istifa et. Dünyada böyle yapıyorlar.”Serdaroğlu, kendilerini siyaset yapmakla suçlayanlara “kurtulmak yok tek başına” diye seslendi.Son konuşmayı yapan KAMUSEN Başkanı Metin Atan, “hayatı ucuzlatacağız” diyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın her konuştuğunda fiyatların tavan yaptığını savunarak “Bu kazıkları halka gösterdiniz ama siz de bunlardan çekeceksiniz” dedi.Atan, “eski Başbakan Saner’in adının tarihin kirli sayfalarına yazılacağını” öne sürerek enkaz bırakıldığını savundu.Konuşmaların ardından Başbakanlık bahçe kapısına tencereler önüne de kazıklar bırakılarak eylem tamamlandı.