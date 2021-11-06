Üstel yerine Pilli, Arıklı yerine Atun

UBP ve DP koalisyon hükümetinde yeni kabine belli oldu. Sağlık Bakanı Ünal Üstel yerine Ali Pilli geldi.Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na Erhan Arıklı’nın yerine Sunat Atun atandı. Diğer bakanlarda değişim olmadı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümeti, UBP Genel Başkan Faiz Sucuoğlu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunuldu. Tatar’dan onayı aldı.

Sucuoğlu başbakanlığındaki kabineye bağımsız milletvekilleri de destek verecek.

Kabinede, Eski Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki 24’üncü hükümetin kabinesinden sadece iki ismin değiştiği görüldü. Bakan değişikliği Sağlık Bakanlığı ve önceki hükümette YDP’de olan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’na Ünal Üstel’in yerine Ali Pilli ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na ise Erhan Arıklı’nın yerine Sunat Atun getirildi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokrat Parti (DP) Koalisyon Hükümeti KKTC’nin ilanından sonra kurulan 25’inci hükümet olurken, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ise 15’inci başbakan olarak kayıtlara geçti. Yeni kabinede Başbakanlık dahil 9 sandalye UBP’de, 2 sandalye ise DP’de bulunuyor.

KOALİSYONUN 23 MİLLETVEKİLİ VAR

Meclis’te toplam 23 milletvekili ile azınlık hükümeti olarak kayıtlara geçen UBP-DP Hükümetine, YDP ve bağımsız milletvekilleri de dıştan destek veriyor.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle sandalye sayısı 49’a düşen Cumhuriyet Meclisi’nde şu anda UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, DP’nin ve TDP’nin 3’er, YDP’nin 1 milletvekili bulunuyor. HP’den istifa eden 3, YDP’den istifa eden bir milletvekili ile Meclis’teki bağımsız vekil sayısı ise 4 oldu.

Hükümetin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulup onaylanmasının ardından Bakanlar Kurulu listesi, Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak. Ardından Hükümet programının Meclis'e sunulmasıyla güven oylaması süreci başlamış olacak.





İşte Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Azınlık Hükümeti Kabinesi:



Başbakan: Faiz Sucuoğlu

Sağlık Bakanı: Ali Pilli

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Sunat Atun

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Resmiye Canaltay

Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu

İçişleri Bakanı: Kutlu Evren

Tarım Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Eğitim ve Kültür Bakanı: Olgun Amcaoğlu

Maliye Bakanı: Dursun Oğuz

Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Koral Çağman

