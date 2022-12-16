Tekin Arhun’a 2022 Yılı “En Başarılı işadamı” ödülü

“En Moda Business Awards 2022” ödül töreniNDE Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun’a 2022 Yılı “En BaşarIlI işadamı” ödülü verildi

En Moda tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl da 10’uncusu gerçekleştirilen “En Moda Business Awards 2022” ödül töreni 14 Aralık 2022, Çarşamba akşamı Les Ambassadeurs Otel’de görkemli bir organizasyonla gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Türkiye Güzeli Açelya Kartal ve Özer Akkeleş’in yaptığı davette, 2022 yılına faaliyet gösterdiği sektörlere damga vurmuş ayrıca 2021 yılı mali yılı sonuçlarına göre Vergi Rekortmenleri listesine girmiş 40 başarılı iş insanına ödül verildi. Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun En Moda Business Awards 2022’de “En Başarılı İşadamı” ödülüne layık görüldü.Ödülünü Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’ndan alan Tekin Arhun, KKTC ve TC’den kendi alanında ciddi başarılara imza atmış çok değerli insanları biraraya getiren bu organizasyona katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Tekin Arhun; KKTC genelinde en çok vergi verenler sıralamasında Capital Group ailesinin ilk sıralarda olduğunu vurgulayarak, “Hem ülkemizin hem de Capital Group iştiraklerinin geleceği için hedefimize daima üretim, yatırım ve istihdamı koyuyoruz. Ülkemize güvenmeye ve ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi. Böylesi elit bir geceyi organize eden En Moda yöneticileri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Tekin Arhun, kendisine layık görülen bu ödülü almaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti. Ödülünü tüm Capital Group çalışanları adına aldığını belirten Tekin Arhun, bundan sonra da tüm tecrübe ve kararlılığımızla ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz dedi.