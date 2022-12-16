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Şanlıurfa’da katliam gibi kaza

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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 6 kaçak göçmen hayatını kaybetti

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Şanlıurfa’da katliam gibi kaza
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 Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde, sulama kanalına devrilen minibüsteki 6 kişi yaşamını yitirdi, yaralı 5 kişi hastaneye kaldırıldı .

Olay, öğleden sonra Harran’a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu.

Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 5 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği, sulama kanalına devrilen minibüste bulunanların kaçak göçmen olduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, olayda 6 göçmenin hayatını kaybettiği belirtilerek şöyle denildi:

*İlimizin Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkinde 31 göçmeni taşıyan bir minibüsün kanala devrilmesi sonucu; 6 göçmen hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralı olmak üzere toplamda 25 kişi sağ olarak kurtarılmıştır.

*Olayın organizatörü yakalanmış olup adli süreç hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”

 
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