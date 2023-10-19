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“Sevda Şairi Kamil Özay Dizeleri” etkinliği pazartesi akşamı yapılacak

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Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, pazartesi akşamı “Sevda Şairi Kamil Özay Dizeleri” başlıklı şiir ve müzik dinletisi düzenliyor.

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“Sevda Şairi Kamil Özay Dizeleri” etkinliği pazartesi akşamı yapılacak
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Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte, şair Kamil Özay’ın şiirleri seslendirilecek.

Yıltan Taşçı, Kemal Taşçı, Şehbal Hamzaoğulları, Merter Refikoğlu ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu’nun “Sevda Şairi Kamil Özay Dizeleri” etkinliği saat 19.30’da başlayacak ve halka açık ücretsiz olacak.
 
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