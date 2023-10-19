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Özçınar, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tüm muhtarları kutladı.

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Özçınar, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı
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Özçınar 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, muhtarların gayretli çalışmalarının, yerel demokrasinin temel taşlarından birini oluşturduğunu söyledi.
Özçınar mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Devletin vatandaşına ulaşması noktasında büyük rol oynayan, halkın her türlü sorun ve sıkıntısını yetkililere ileten muhtarlar fedakarlık gerektiren bir görev yürütmektedirler.
Özellikle yerel yönetimlerin, halka doğru hizmetin sunulabilmesi için, sorun ve sıkıntıların çözülmesinde büyük rol oynayan muhtarların rehberliğine çok ihtiyacı vardır.
Yerel yönetim ile vatandaş arasında köprü görevi görerek, gerekli koordinasyonu sağlayıp birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren muhtarlarımızla yürüttüğümüz işbirlikleri, bizler için son derece önemlidir.”
 
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