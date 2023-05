Öğrenciler, trafik güvenliği talebiyle, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis’e yürüdü

Kortejde çocuklar, “Alkollü sürücü sevmiyoruz”, “Çocukların yeri arka koltuktur”, “Trafikte yaralanmak istemiyoruz”, “Alkol ve sürate yenilmeyin” yazılı pankartlar taşıdı

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), 2023 yılı Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Şht. Tuncer İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla “Trafikte Öncelik: Güvenlik” temalı yürüyüş düzenledi.Kortejde çocuklar, “Alkollü sürücü sevmiyoruz”, “Çocukların yeri arka koltuktur”, “Trafikte yaralanmak istemiyoruz”, “Alkol ve sürate yenilmeyin” yazılı pankartlar taşıdı.Okuldan başlayan kortejde önce Cumhurbaşkanlığı sonra Meclis ziyaret edildi, konuşmalar yapıldı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, trafikte artan araç sayısına işaret ederek sürücüleri daha dikkatli olmaları için uyardı.Tatar, trafikte küçük bir hatanın insan hayatına mal olabileceğine işaret etti. TKÖD’nin trafikle ilgili çalışmalarının önemli olduğunu kaydeden Tatar, trafik güvenliği konusunda çocuk yaşta eğitimin önemli olduğunu vurguladı.Konuşmasında ehliyet müfettişlerine de seslenen Tatar, “Ehliyet alan o ehliyeti hak etmeli” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca yurt dışından gelenlerin ehliyetlerinin KKTC’deki geçerliliği konusunun da özenle ele alınması gerektiğini anlatarak, yolları ve kuralları bilmeyen bir sürücünün ciddi tehdit oluşturabileceğine işaret etti.Trafikte denetimin önemine de dikkat çeken Tatar, alkollü sürüş ve cep telefonu kullanımına müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.Şht. Tuncer İlkokulu Müdürü Hüseyin Tehdit ise düzenledikleri kortejde amaçlarının trafik kurallarına uyulması konusunda farkındalık yaratmak olduğunu kaydetti.Trafik kazaları nedeniyle yaşanan can kayıplarının ailelerin büyük acılar yaşamasına yol açtığını vurgulayan Tehdit, trafik kurallarına uyulmasını istedi.Konuşmasında öğrencilere de seslenen Tehdit, çocuklardan kaldırımda yürümelerini, yolda oyun oynamamalarını, araçta kemer takmalarını, ailelerini trafik kurallarına uymaları için uyarmalarını istedi.TKÖD Başkanı Mehmet Zeki Avcı, ülkede birçok sorun olsa da, trafik ve yol güvenliğinin en önemli sorunlardan olduğunu kaydetti.Devletten beklentilerinin, çocuklar için iyi bir gelecek, çocukların can güvenliğinin sağlanması ve ailelerin parçalanmaması olduğunu ifade eden Avcı, bu yönde çalışmaların sürmesini istediklerini kaydetti.Cumhurbaşkanlığından sonra kortej Cumhuriyet Meclisi'ne yürüdü.Meclis Başkanı Zorlu Töre, Meclis bahçesinde çocuklara seslendi. Alkollü araç kullananların sadece kendi hayatlarını değil, başkalarının hayatlarını da tehlikeye attığına dikkat çeken Töre, alkollü araç ve süratin yaratabileceği sonuçlara işaret etti.Gerekli yasaları yaparak trafik suçlularına gerekli cezaları vermenin önemli olduğunu vurgulayan Töre, yol altyapısının da iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.Ehliyet verilirken de daha ciddi davranılması gerektiğini ifade eden Meclis Başkanı Töre, çocukları, büyüklerini trafik kurallarına uymaları doğrultusunda uyarmalarını istedi.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise TKÖD’yi yıllardır önemli projelere imza attığı için kutladı. Trafik kazalarını önleme meselesinin öncelikle bir kültür meselesi olduğunu dile getiren Arıklı, trafikteki durumun giderek daha vahim bir hal aldığını kaydetti.Arıklı, çocuklardan ebeveynlerini ve büyüklerini araç sürerken trafik kurallarına uymaları konusunda uyarmalarını istedi.İnternet teknolojisiyle çok yakında akıllı kavşaklar ve sürat tahdidini daha iyi takip edebilecekleri sistemlerin de hayata geçeceğini belirten Arıklı, cezaların da trafik güvenliğini sağlamak adına önemli olduğunu kaydetti.Şht. Tuncer İlkokulu Müdürü Hüseyin Tehdit de son 50 yılda trafikte yaşanan can kayıplarının milli mücadele yıllarında yaşanan kayıplardan fazla olduğunu söyledi.Kıbrıs Türk toplumunun bu acıları yaşaması karşısında duyduğu üzüntüyü ifade eden Tehdit, trafikte can kayıplarının önüne geçmek için gerekenlerin yapılmasını istedi.TKÖD Başkanı Mehmet Zeki Avcı Meclis'te yaptığı konuşmada ise, devletin görevinin ülkede yaşayanların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu kaydetti.“Yola çıktığımızda eve sağ salim döneceğimizden emin olmak istiyoruz” diyen Avcı, yollarda yaşanan can kayıplarının aileleri ve tüm toplumu yasa boğduğunu anlattı.Trafikle ilgili yasaların zamanında geçirilmesi ve uygulanmasının önemine işaret eden Avcı, sadece yasaların da trafik güvenliğini sağlamaya yetmeyeceğini vurguladı, eğitim ve altyapı konularında da adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.