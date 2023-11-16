Mağusa'da "Kent Ağaçları" konulu seminer yapılacak

Peyzaj Mimarları Odası, Karpaz Dostları Derneği ve Her Daim Dostlar Grubu “Kent Ağaçları” konulu seminer düzenliyor.

Organizasyon komitesi adına yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülizar Eroğlu tarafından verilecek seminer Cumartesi sabah 08.00 -09:00 saatleri arasında yapılacak.

Mağusa Bandabuliya’da yer alacak seminer arzu eden herkesin katılımına açık olacak.

