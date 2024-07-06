Larnakalılar nostalji yaşadı

52. Geleneksel İskele Festivali, Larnakalılar Gecesi ile devam etti. Bu yıl 12.’si düzenlenen gecede katılımcılara bir kez daha nostalji yaşatıldı

5 yıllık aranın ardından hasretin 28 Haziran’daki görkemli açılışla son bulduğu Geleneksel İskele Festivali, 7 Temmuz’a kadar birbirinden güzel ve özel geceleri, halkla buluşturmaya devam ediyor.

Festivalin 7. Günü olan önceki gün Larnakalılar Gecesi düzenlendi.

5 yıl sonra Larnakalılar’ı İskele’de buluşturan İskele Festivali’nde bu yıl 12.’si düzenlenen Larnakalılar Gecesi, katılımcılarına nostalji yaşattı.

İskele’nin yöresel lezzetlerinden olan Nohutlu pilav ve hurmalı acuva tatlısının yanı sıra kuruyemiş işe çörek ve hellimin ikram edildiği gecede, Aksoy Hüseyin Ruso ile Hüseyin Garip Larnaka temalı söyleşilerde bulundular, şiirler okudular. Gecenin onur konuğu, duayen isim İbrahim Kurşiniler ile Yahya ve orkestrasının konseri de büyük alkış aldı. Konsere ara ara gecenin sunucusu kendisi de müzisyen olan Kubilay Aşık da eşlik etti.

Gecede özel kaplar içinde misafirlere dağıtılan nohutlu pilavlar, sürprizleri de beraberinde getirdi. Kapların altında ‘kazandınız’ ifadesi yer alırken, kazananlara İskele bölgesindeki otellerden konaklama hediye edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 12. Larnakalılar Gecesi’nin açılış konuşmasını Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu, Larnakalılar Gecesi’ni, Larnakalıları buluşturmak, kültürü yaşatmak ve geçmişi anmak adına düzenlediklerini söyledi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu Larnakalılar Gecesinin geçmişten günümüze ışık tutan ve bu ışığı geleceğe de taşınması açısından çok kıymetli ve değerli bulduklarının altını çizdi.

Larnakalılar Gecesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıslı Türkler ’in Larnaka başta olmak üzere Limasol’dan, Baf’tan Güney Kıbrıs’ın birçok bölgesinden Kuzey’e gelip yerleştiğini anımsattı.

Töre, hatıraların da ilk günkü canlılığını koruduğunu ifade etti. Larnaka’nın ulusal mücadele döneminde en çok şehit veren bir bölge olduğunun da altını çizen Töre, tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

