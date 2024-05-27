banner913
banner932
Son bir haftada 15 yangın…
Son bir haftada 15 yangın…
23 0
Ercan’dan çıkmaya çalışan kişi tutuklandı
Ercan’dan çıkmaya çalışan kişi tutuklandı
30 0
 
Kapalı Maraş’a ilişkin aydınlatma girişimleri
Kapalı Maraş’a ilişkin aydınlatma girişimleri
20 0
''Bizim insan gibi yaşamaya hakkımız yokmu''
''Bizim insan gibi yaşamaya hakkımız yokmu''
42 0
Üstel'den sağduyu çağrısı
Üstel'den sağduyu çağrısı
11 0
Hasat yapılmadan yeni ürün geliyor
Hasat yapılmadan yeni ürün geliyor
20 0
Buse Savaşkan Balkan şampiyonu
Buse Savaşkan Balkan şampiyonu
18 0
banner1032
banner1038

Klasik otomobiller Ercan'daydı...

banner1020

T&T Havalimanı İşletmeciliği ile Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği “Klasik Otomobil Şöleni” Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirildi.

banner974
Klasik otomobiller Ercan'daydı...
banner971
Giden yolcu girişindeki yolda yapılan “Klasik Otomobil Şöleni”nde Havalimanına gelen yolcular klasik araçlarla fotoğraf ve video çektirdi, yolcular ve havalimanına araçları görmeye gelenler DJ Hass- E’nin 60’lı, 70’li, 80’li yıllara ait çaldığı müziklerle eğlendi.
 
T&T Havalimanı İşletmeciliğinden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Akın Demirağ, Kulübün yeni Ercan Havalimanı’nda organize ettiği “Klasik Otomobil Şöleni”nin yüksek bir katılımla gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
 
Etkinliğe, Tepebaşı, Çatalköy, Esentepe gibi uzak bölgeden de katılımın olduğunu ifade eden Demirağ, yerli-yabancı kulüp üyelerinin katılım gösterdiği organizasyona katkısı bulunan sponsorlar ve T&T’ye teşekkür etti.
 
“Klasik Otomobil Şöleni”ne katılan T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı, klasik araçların sadece teknolojik hatıralarla değil, kendilerine özgü tasarımları, estetik çekicilikleri ve döneminin teknolojisinin müthiş birer örneği olduğunu belirtti ve etkinlikle yolcular ve halkı geçmişe dönük bir nostaljik yolculuğa çıkardıklarını söyledi.
 
Turanlı, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü ile birlikte gerçekleştirilen etkinliğin geleneksel olmasını temenni ederek, katılımcılara teşekkür etti.
 
Klasik Otomobil Şöleni kokteylle son buldu.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.