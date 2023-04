Kansere karşı zorlu yolda, birlikte mücadele

20. Orkide Yürüyüşü, Dilekkaya ormanında yoğun katılımla gerçekleştirildi; genci yaşlısı bine yakın kişi kansere karşı tek yürek mesajı verdi

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) CENGO-V Vakfı ile iş birliği ve TELSİM ana sponsorluğunda bu yıl 20’ncisini düzenlediği Orkide Yürüyüşü, dün Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı Dilekkaya ormanında yapıldı.9 kilometrelik parkurda, “Kanseri yenmek için” sloganıyla saat 10.00’da gerçekleşen yürüyüş büyük ilgi gördü.Ülkenin dört bir yanından genci yaşlısı, bebeği, çocuğu, yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş, baştan sona renkli görüntülere sahne oldu.Yürüyüşün tamamlanmasının ardından, bitiş noktasında, müzik, dans etkinliklerinin yanında, katılımcılar çeşitli hediye kazandıran çekilişler de yapıldı.Katılımcılar için ayrıca; yürüyüşün yapıldığı alanda kurulan 20 adet stanttan sağlıklı gıda ürünleri, köy ürünleri, el emekleri satıldı, bazı stantlarda vatandaşlara ücretsiz dondurma, kahve, çikolata ve su dağıtıldı.Etkinlikte “Şampiyon Melekler de unutulmadı ve KAV standında “Şampiyon Melekler” tişörtlerinin de satıldı.Yürüyüşün ardından, kanserden hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu ve “You Will Never Walk Alone (Asla Yalnız Yürümeyeceksiniz)” adlı şarkı çalındı.Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Kanser Araştırma Vakfı’nın Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı (Cengo-V) iş birliğinde geleneksel olarak düzenlediği Orkide Yürüyüşü’ne katıldı.Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi’nin kanser bilgilendirme ve farkındalık standının da bulunduğu etkinlikte, bilimsel çalışmaların önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının ve ülkemizin kurum ve kuruluşlarının konu ile ilgili büyük duyarlılık ortaya koymakta olduklarını ve elden geldiğince bilimsel çalışmalara destek vermeye devam ettiklerini dile getirdi.Etkinliğin sonunda konuşma yapan Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz ise insanların desteğiyle, kanserle mücadelede önemli adımlar atılacağına inandığını söyleyerek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.