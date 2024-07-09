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İskele Festivali’nde minikler halı saha turnuvası düzenlendi

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52’nci Geleneksel İskele Festivali kapsamında Ahmet Çırakoğlu anısına minikler halı saha turnuvası düzenlendi.

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İskele Festivali’nde minikler halı saha turnuvası düzenlendi
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İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, 1461 İskele Trabzonspor Kulübü bordo takımı ile MTG Sarı takımı arasında oynan finali 4-3’le 1461 İskele Trabzonspor Kulübü bordo takımı kazandı.
 
Dereceye giren takımlara kupaları İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Mürsel Altuntaş, Seymen Yılmaz ve merhum Ahmet Çırakoğl’'nun ailesi tarafından taktim edildi. Turnuva sonunda Ahmet Çırakoğlu’nun ailesi ile karşılaşmaları yöneten hakemlere de teşekkür belgeleri yine meclis üyeleri tarafından verildi.
 
Turnuvada, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, 1461 İskele Trabzon Spor Kulübü (2 takım), MTG (2 takım), Dumlupınar Spor Kulübü, Mehmetçik Spor Kulübü, Miracle Değirmenlik Spor Kulübü olmak üzere toplam 8 takım yer aldı.
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