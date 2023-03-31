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Hüseyin Öngün prostat kanserine dikkat çekmek için 100 kilometre koşacak

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Hüseyin Öngün prostat kanserine dikkat çekmek için 100 kilometre koşacak
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Prostat kanserine dikkat çekmek amacıyla Lefkoşa Türk Belediyesi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi iş birliğinde 2 Nisan Pazar günü Kızılbaş Parkı'nda “UltraRun4Tulips” etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte, atlet Hüseyin Öngün, prostat kanserine dikkat çekmek için 100 kilometre koşacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, “Erken Tanı Hayat Kurtarır” mottosuyla sabah 08.00'de başlayıp 18.00'de tamamlanacak prostat kanserine karşı farkındalık etkinliğinde atlet Hüseyin Öngün, 10 saat içinde 100 kilometre koşacak.
Kızılbaş Parkı’nda gün boyu yer alacak kermeste kurulacak stantlarda çeşitli ürünler satılacak ve toplanacak gelir KHYD’ye bağışlanacak.
Etkinlikte 45 yaş ve üzeri erkek yurttaşlara ücretsiz PSA testi de yapılacak.
 

Etiketler; #Hüseyin Öngün #prostat kanseri #Kızılbaş Parkı
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