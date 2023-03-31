Geçitkale bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Geçitkale bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale’nin sevilen simalarından ve çınarlarından biri olan Gülten Altındağlıer bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Gülten Altındağlıer’in cenazesi bugün Geçitkale Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Geçitkale Kabristanlığı’na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.