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Geçitkale bir çınarını daha kaybetti

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Geçitkale bir çınarını daha kaybetti
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Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Geçitkale bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale’nin sevilen simalarından ve çınarlarından biri olan Gülten Altındağlıer bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Gülten Altındağlıer’in cenazesi bugün Geçitkale Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Geçitkale Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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