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CTP Kadın Örgütü, yarın “Direniş Mecralarımızdan...” konferansı düzenleyecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü, "Özgürlük İrademizde" programı kapsamında yarın "Direniş Mecralarımızdan" başlıklı bir konferans düzenleyecek.

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CTP Kadın Örgütü, yarın “Direniş Mecralarımızdan...” konferansı düzenleyecek
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CTP’den verilen bilgiye göre, Gönyeli Belediyesi konferans salonunda gerçekleşecek etkinlikte, Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Umut Bozkurt, "Yoksulluğun Cinsiyeti ve Kadın Emeği", İnsan Hakları Aktivisti, avukat Deniz Düzgün, "Mahkemeden Sahaya Kadın Hakları", Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, "İklim Krizi Adil Değil! Kadınlar İçin Hiç Değil!" ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. İpek Borman ise "Kapsayıcı Diplomasi ve Barış İnşaası" konularında birer konuşma yapacak.
Moderatörlüğünü CTP Kadın Örgütü Şiddetle Mücadele ve Yerel Yönetimler Sekreteri avukat Aslı Murat’ın yapacağı konferans saat 19.00’da başlayacak ve katılmak isteyen herkese açık olarak gerçekleşecek.
 
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