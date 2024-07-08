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Horon ve kemençeye doydular

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İskele Festivali’nin olmazsa olmazlarından, Karadenizliler Gecesi bir kez daha adanın dört bir yanındaki Karadenizlileri, Karadeniz sevdalılarını İskele’de buluşturdu

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Horon ve kemençeye doydular
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52. Geleneksel İskele Festivali bu yıl 28.’si düzenlenen Karadenizliler Gecesi ile devam etti. İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde, Karadeniz’in sevilen sanatçısı Selçuk Balcı’nın sahne aldığı gecede sahne bir an olsun boş kalmadı.
Sahnede kaldığı süre boyunca kemençeyi elinden bırakmayan şarkıcı, seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere katılanlar, kemençe eşliğine horon tepmenin keyfini çıkardı.
7’den 70’e, yerli&yabancı herkesi 5 yıl aradan sonra buluşturan Karadenizliler Gecesi’nde adeta horon ve kemençeye doyuldu.
Gecede Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi ile İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi de büyük beğeni topladı.
 
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