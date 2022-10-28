Haspolat İlkokulu’nda, “Kıbrıs Kültür Şöleni” düzenledi

Haspolat İlkokulu’nda düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklenirken, “Kıbrıs Kültür Şöleni” düzenledi.

“Kültürümüz değerlerimizdir.” sloganıyla düzenlenen “Kıbrıs Kültür Şöleni” ile ilgili olarak Haspolat İlkokulu müdürü Hatice Kuluma şu açıklamayı yaptı:

“Kültür maddi ve manevi öğeleriyle birlikte, bizi bir toplum olarak bir arada tutan öğelerdir. Bunlar bize değerli bir toplum kimliği sağlarlar, bizi bir arada tutarlar ve bizi birleştiren sosyal ağları oluştururlar.



Bu nedenle kültürümüze sahip çıkmalı ve onu sonraki nesillere taşımak için gereken özveriyi göstermeliyiz. Bu amaç doğrultusunda okulumuzda geniş kapsamlı bir kültür şöleni düzenledik. Kültürümüze ait yiyecek ve içeceklerimizin yapıldığı istasyonlarda öğrencilerimiz yaparak yaşayarak, kendilerinin hazırladığı Kıbrıs Kültürüne ait yiyeceklerin tadına vardılar.



Haspolat İlkokulu Halk Dansları ekibi birbirinden güzel Kıbrıs oyunlarını sergilediler. Manilerimiz karşılıklı okundu. Ardından "Basdelli" isimli Kıbrıs'a özgü bir dille yazılan masalımız canlandırıldı. Sembolik olarak çocuk oyunlarımız tanıtılıp oynandı.



El emeği işlerimiz, kıyafetlerimiz ve eşyalarımızdan oluşan sergimizin tanıtımı da gerçekleştirildi. Kermesimizden elde edile gelir de Kanser Hastaları Yardım Derneği'ne bağışlanmıştır.

Günün kahramanları Haspolat İlkokulu öğretmenlerini, öğrencilerimi, çalışanlarımı ve okul aile birliğimizi kutlar, etkinliğimize katkı koyan herkese çok teşekkür ederiz.”

