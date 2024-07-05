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Gazimağusa’da halka açık müzikal sahnelenecek

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Gazimağusa’da 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü vesilesiyle, Folklorama 2024 müzikali ücretsiz olarak sahnelenecek.

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Gazimağusa’da halka açık müzikal sahnelenecek
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İki perdelik müzikal, 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü ve Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri kapsamında, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda 18 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
 
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne bağlı İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZMİRDOB) iş birliğinde sahnelenecek müzikal, halka açık olacak.
KKTC Devlet Opera ve Balesi'nden yapılan açıklamada, müzikalde,  Türk coğrafyasının bilindik türküleri ve folklorik dokusunun, sanatın evrenselliğiyle harmanlandığı kaydedildi.
 
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