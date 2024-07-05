banner913
banner932
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
29 0
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
22 0
 
Türkiye çeyrek finalde
Türkiye çeyrek finalde
38 0
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
30 0
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
42 0
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
64 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
39 0
banner1032

Folk-Der 24. Kültür ve Sanat Günleri gerçekleştirildi

banner1020

Lefkoşa Folklor Derneği’nin (Folk-Der) 24’üncü kez düzenlediği Kültür ve Sanat Günleri gerçekleştirildi.

banner974
Folk-Der 24. Kültür ve Sanat Günleri gerçekleştirildi
banner971
Dernek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Derneğin Küçük Kaymaklı’daki lokalinde yer alan etkinlikte konuşan Folk-Der Başkanı Hatice Kıray, derneğin gönüllülük ve özveri ilkeleri ile çalıştığını vurguladı ve Sanat Günlerinin hazırlanmasında bu ilkeler ışığında görev alan yönetim kurulu üyeleri ve velilere teşekkür etti.

Derneğin özelde Kıbrıs Türk kültürünü genelde ise Kıbrıs kültürünü yaşatmayı misyon edindiğini belirten Kıray, bu misyonla genç nesilleri yetiştirdiklerini kaydetti. 

Folk-Der 24. Kültür Sanat Günleri’nde, Derneğin Çiftetelli, Kozan, Dillirga, Yetişkin ve Büyük ekiplerinin sunduğu gösterilerle Kıbrıs kültüründen örnekler sahnelendi.

Etkinlikte ayrıca Taşkent’i Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Çocuk Tiyatrosu ile Göçmenköy Taşkınköy Kültür Sanat Derneği ekibi, Akare grubu, KKTC’de yaşayan Filipinlilerin oluşturduğu Filipin topluluğu, Tango Siempre, YDÜ dans ekibi ve Dancebase de sahne aldı.

Sanat günleri etkinlikleri kapsamında dernekte 10, 15, 20 ve 25. yılını tamamlayan 26 üyeye plaket  de verildi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.