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Dünya Yoga Günü, Kervansaray Halk Plajı’nda kutlandı

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Girne’de Dünya Yoga Günü, Kervansaray Halk Plajı’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı

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Dünya Yoga Günü, Kervansaray Halk Plajı’nda kutlandı
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21 Haziran Dünya Yoga Günü nedeniyle Girne’de Kervansaray Halk Plajı’nda yoga etkinliği düzenlendi.
Girne Belediyesi'nin organize ettiği etkinliğe yaklaşık 200 kişinin katıldı. Etkinlik, Jivamukti Yoga Eğitmeni Naile Soyel önderliğinde ve yoga eğitmenleri Bülent Çakır, Ebru Münir, Hayal Gezer, Irmak Behzatoğlu, Suzie Heijari eşliğinde yapıldı.
Etkinlik “doğa ve tüm canlılarla barış ve birliktelik, sağlıklı yaşamak, hayata olumlu bakmak ve yaşamla yeniden bağlantı” temalarıyla düzenlendi.
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