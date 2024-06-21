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Deniz Nasıfoğlu, “Play For Hope” etkinliği ile anılacak

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Deniz Nasıfoğlu, 30 Haziran Pazar günü Karaoğlanoğlu Antis Plajı’nda düzenlenecek “Play For Hope” etkinliği ile anılacak.

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Deniz Nasıfoğlu, “Play For Hope” etkinliği ile anılacak
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Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türk Ocağı Limasol (TOL) ve Doğan Türk Birliği (DTB) Kadın Taraftarlar Grubu, genç yaşta hayatını kaybeden Deniz Nasıfoğlu’nu anmak ve kansere karşı verdiği mücadeleyi selamlamak amacıyla organizasyon düzenleyecek.
-Gelir Onkoloji Hastanesi’ne bağışlanacak
“Play For Hope” adı altındaki organizasyon, Girne Belediyesi, Sunstone Realty, Akdeniz Spor Birliği ve Darts Federasyonu katkıları ile yapılacak. Organizasyondan elde edilen tüm gelir Onkoloji Hastanesi’ne bağışlanacak.
Gelecek hafta pazar günü Karaoğlanoğlu Antis Plajı’nda 16.00-23.00 saatleri arasında yapılacak organizasyon kapsamında futbol, tavla ve darts turnuvalarının yanı sıra GENÇSAD Folklor Ekibi gösterisi, Kıbrıs Çocuk Oyunları ve Paddle yarışması ile canlı müzik performansları yer alacak.
Niyal Öztürk Band ve Erce Güner’in canlı performans sergileyeceği organizasyonda, DJ performansları yapılacak ve yiyecek-içecek stantları gün boyu açık olacak.
Yardımseverliği ve girişimciliği ile bilinen Deniz Nasıfoğlu, TOL ve DTB Kadın Taraftarlar Grubu kurulmasına öncülük edenler arasında yer almış ve özellikle kadın futbolunun yayılması adına önemli etkinliklere öncülük etmişti.
 
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