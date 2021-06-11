DAÜ Altın Karga Yeni Medya Ödüllerine yoğun katılım

DAÜ İletişim Fakültesi tarafından organize edilen ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunu yaptığı Altın Karga Yeni Medya Ödülleri halk oylamasının, 7 Haziran Pazartesi gecesi sona ererken, 12 Mayıs’ta çıkılan halk oylamasında, 45 binin üzerinde oy kullanıldı

DAÜ Altın Karga Yeni Medya Ödülleri için 45 binin üzerinde oy kullanıldığı açıklandı.

DAÜ’den yapılan açıklamada, İletişim Fakültesi tarafından organize edilen ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunu yaptığı Altın Karga Yeni Medya Ödülleri halk oylamasının, 7 Haziran Pazartesi gecesi sona erdiği belirtildi.

DAÜ İletişim Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Dış Basın Birliği ve Basın-Sen yetkilileri tarafından belirlenen ve 12 Mayıs’ta çıkılan halk oylamasında, 45 binin üzerinde oy kullanıldığı belirtilen açıklamaya göre, Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’ni düzenleyen DAÜ İletişim Fakültesi’nin Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, ilgiden ve katılımdan çok memnun olduklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Çavuşoğlu, tüm kategorilerdeki adayların zaten kendi dallarında başarılı olduklarını ve halkın da bu başarıları takdir ettiğini gerçekleştirdikleri katılımla gösterdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Çavuşoğlu, hem aday olmayı kabul ederek bu güzel ve anlamlı sürece dahil olan yeni medya temsilcilerine, hem de ilk kez düzenlenen Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’ne sahip çıkarak yoğun bir şekilde oy kullananlara teşekkür etti.

DAÜ Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’nin sonuçları, 9 Temmuz 2021 Cuma akşamı saat 20:00’de, DAÜ Deniz Tesisleri’nde yapılacak törende açıklanacak ve Altın Karga heykelcikleri sahipleri ile buluşacak.

Tüm katılımcıların davet edileceği törende, ayrıca kategori dışı olan “COVID-19 Ödülü”, “DAÜ’lü Ödülü” ve “Yeni Medyada En Popüler Kıbrıslı Türk Ünlü Ödülleri” de verilecek.