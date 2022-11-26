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DAÜ 7. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı’nda temsil edildi

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DAÜ 7. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı’nda temsil edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi,  İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 7. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı’na katıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre “Sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitlilik” ana temasıyla gerçekleşen konferansa DAÜ’yü temsilen Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. M. Güven Ardahan katıldı.

Konferansa katılan Prof. Dr. Kılıç, yaptığı açıklamada aralarında çok sayıda Michelin yıldızlı 100’den fazla şefin gastronomi profesyonelleri ve gastronomi tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşattığını ifade etti.

“Sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitlilik” ana teması altında çok sayıda konuşma ve söyleşinin yer aldığı konferans süresince sürdürülebilir çalışmalar ile biyoçeşitlilik kavramlarının masaya yatırıldığını ifade eden Kılıç, konferansın bir diğer konseptinin Türkiye’nin turizm, ağırlama ve gastronomi profesyonellerinin en önemli temsilcilerini bir araya getirmek olduğunu vurguladı.

Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi’nin söz konusu konferansta çok sayıda bağlantı gerçekleştirdiğini ve bu yıl sürpriz etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade etti.

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