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Seçmen Listelerine itirazlar bugün saat 18.30’da bitiyor

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Yüksek Seçim Kurulu Sandık Seçmen Listelerine itirazların bugün saat 18.30’da sona ereceğini duyurdu

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Seçmen Listelerine itirazlar bugün saat 18.30’da bitiyor
Yüksek Seçim Kurulu, 25 Aralık tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerine yönelik Sandık Seçmen Listelerine itirazların bugün saat 18.30’da sona ereceğini duyurdu.
Yüksek Seçim Kurulu, 25 Aralık tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ile ilgili olarak hazırlanan  Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke  İlçelerine ait Sandık Seçmen Listelerinin  20 Kasım tarihinde askıya alındığını anımsattı.
Sandık Seçmen Listelerine askıda bulundukları yerlerde veya ilgili İlçe Seçim Kurullarına 20-26 Kasım tarihlerinde yapılan başvuru ve itirazların, bugün saat 18.30’da sona ereceğini kaydetti.
Duyuruda, Sandık Seçmen Listelerine asılı bulundukları süre içerisinde başvuruda bulunanların isimlerinin, 28 Kasım Pazartesi Resmi Gazete’de ilan edileceği ifade edildi.
YSK duyurusuna göre Sandık Seçmen Listelerine yapılan itirazların görüşüleceği yer ve tarihler şöyle:
“Lefkoşa İlçe Seçim Kurulunda,  29 Kasım saat 10.00’dan itibaren; Gazimağusa İlçe Seçim Kurulunda, 29 Kasım saat 11.00’den itibaren; Girne İlçe Seçim Kurulunda, 30 Kasım tarihinde saat 10.00’dan itibaren; Güzelyurt İlçe Seçim Kurulunda, 29 Kasım tarihinde saat 09.00’dan itibaren; İskele İlçe Seçim Kurulunda, 29 Kasım  tarihinde saat 10.00’dan itibaren; Lefke İlçe Seçim Kurulunda,(Güzelyurt Kaza Mahkemesi Binasında) 29 Kasım  tarihinde saat 09.00’dan itibaren”
Sandık Seçmen Listelerine yapılan başvurular ve başvurulara yapılan itirazların görüşüleceği yer ve tarihler ise şöyle:
 “Lefkoşa İlçe Seçim Kurulunda, 30 Kasım  tarihinde saat 10.00’dan itibaren; Gazimağusa İlçe Seçim Kurulunda, 30 Kasımtarihinde saat 11.00’den itibaren; Girne İlçe Seçim Kurulunda, 29 Kasım  tarihinde saat 10.00’dan itibaren; Güzelyurt İlçe Seçim Kurulunda,  30 Kasım tarihinde saat 09.00’dan itibaren; İskele İlçe Seçim Kurulunda, 30 Kasım  tarihinde saat 10.00’dan itibaren; Lefke İlçe Seçim Kurulunda, (Güzelyurt Kaza Mahkemesi binasında) 30 Kasım  tarihinde saat 09.00’dan itibaren”
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