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Bilim Lefkoşa Yaz Eğitimleri Başlıyor

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Bilim Lefkoşa Yaz Eğitimleri 09 Temmuz 2024 tarihinde başlayıp 30 Ağustos 2024’e kadar devam edecek.

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Bilim Lefkoşa Yaz Eğitimleri Başlıyor
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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, İTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi, T3 Vakfı ve KIBZEV tarafından desteklenen BİLİM LEFKOŞA açıldığı 7 Kasım 2023 tarihinden beri 6-14 yaş grubu çocuklara bilimi sevdiren etkinlikleriyle göz dolduruyor. Yarıyıl tatilinde ve haziran ayında gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören bilim kamplarından sonra temmuz ve ağustos aylarında da yaz eğitimleri ile kapılarını açıyor.
 
-Astronomi ve Havacılık Atölyesi
-Matematik Atölyesi
-Doğa Bilimleri Atölyesi
-Tasarım Atölyesi
-Tarım Teknolojileri Atölyesi
-Girişimcilik Atölyesi
-Teknoloji Atölyesi
 
Bilim Lefkoşa 7 atölye ile 6-14 yaş arası öğrencilere ücretsiz olarak hizmet veriyor. Hafta içi ve hafta sonu gerçekleştirilecek olan 1 günlük, 2 günlük ve 4 günlük programlarla öğrenciler 7 farklı temada atölye eğitimlerine katılabilecek.
Yaz boyunca her hafta farklı etkinliklerin yapılacağı merkezde ayrıca gece gözlem etkinliği, açık hava sineması, gezi etkinlikleri ve veli-çocuk atölyeleri düzenlenecek.
Bilim Lefkoşa Yaz Eğitimleri ile ilgili detaylı bilgi için sosyal medya hesaplarını takip edebilir ve 0539 136 38 00 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirsiniz.
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