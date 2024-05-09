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Bellapais İlkbahar Müzik Festivali LBO Nefesli Dörtlüsü ve Perküsyon konseri ile devam ediyor

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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin bu yıl 19.sunu düzenlediği Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde yarın LBO Woodwind Quartet & Percussion konseri yer alacak.

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Bellapais İlkbahar Müzik Festivali LBO Nefesli Dörtlüsü ve Perküsyon konseri ile devam ediyor
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Bellapais Manastırı’nda saat 20.00’ de başlayacak ve LBO Sanatçılarından; Münevver Sakar (Flüt), Çağın Dostel (Obua), Ebru Pendakomolu (Klarnet), Ali Suyolcu (Fagot) ve Oytun Küskü (Perküsyo) yer alacakları konserde “İspanyol Melodilerinden Seçkiler” başlığı ile Albeniz’ in España Op.165 No.2 "Tango", Suite Española, Op.47, No.4 "Cádiz", Mallorca "Barcarole", Suite Españole, Op.47 No.3 "Sevilla", Granados’ un Danza Espagnola No.2 "Oriental", Tchaikovsky’ nin Swan Lake No.21 "Danse Espagnole", Bizet’ in Selections from Carmen, Chovi’ nin Pepita Greus, Narro’ nun Espana Cani ve Penella’ nın El Gato Montés eserlerini seslendirecek.
 
Bu yılki festival Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens ve Kybele'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek ve 31 Mayıs' a kadar sürecek 11 farklı konsere ev sahipliği yapacak.
 
Konser Biletleri, Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisinden, Konser Girişinden veya Online Bilet olarak biletfest.com dan alınabilecek.
 
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