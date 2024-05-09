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“2021 Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı” onaylanarak Genel Kurul’a sevk edildi

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“2021 Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı” onaylanarak Genel Kurul’a sevk edildi
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Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi, “2021 Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul'a sevk etti.
 
 Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite dün CTP Milletvekili Komite Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanarak, Sayıştay Komitesi gündeminde bulunan “2021 Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı”nı ele aldı.
 
Komite bahse konu Yasa Tasarısını oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.
 
Komite toplantısına davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.
 
CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak ve Komite üyesi CTP Milletvekili Sami Özuslu katıldı.
 
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