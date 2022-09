Sigortacılık eğitimi ve iş geliştirme semineri düzenlediler

Credıtwest Insurance Ltd. ile Union Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. ile sigortacılık eğitimi ve iş geliştirme semineri düzenledi

Creditwest Insurance müşteri memnuniyetinin arttırılması, yeni ürün gelişimi ve ada özelinde talep gören sigorta poliçelerinin yaygınlaştılmasına yönelik çalışmaları kapsamında Türkiye’nin en büyük Reasürans Brokerliği şirketlerinden Union Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. işbirliği ile eğitim ve iş geliştirme semineri düzenledi.Organizasyona Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Creditwest Insurance Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uzun, Genel Müdürü Hicran Kanat, Creditwest Insurance çalışanlarıyla , Creditwest Bank Şube Müdürleri ve Mali Kontrol ve Operasyon Müdürü katıldı.Union Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’nin Genel Müdürü İlknur Ardıç eğitimci olarak yer aldı. İlknur Ardıç seminerde “ Dünyada sigortacılığın gelişimi, ve kredi hayat sigorta süreçleri” konularında eğitim verdi.Creditwest Insurance Genel Müdürü Hicran Kanat, 1996 yılından bugüne 26 yıldır Creditwest Insurance Ltd. olarak KKTC genelinde 33 sigorta acentesi aracılığı ile her konuda sigortacılık hizmeti verdiklerini ifade etti. Zorunlu trafik, kasko, kredi hayat, üçüncü şahıs sorumluluk, mesleki sorumluluk, deprem, nakliyat, hırsızlık, ferdi kaza, cam kırılması ve asansör sigortaları başta olmak üzere birçok sigorta işlemlerini Union Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. ile ortak olarak yaptıklarını anlattı. Creditwest Insurance’ın şu anda adada bulunan toplam 31 elementer Sigorta şirketi arasında en yüksek üretime sahip sigorta şirketleri arasında olduğunu belirten Kanat, sigorta sektöründe müşteri hizmetleri ve yenilikler konusunda öncü olmaya devam edeceklerini aktardı. Kanat, alanında uzman kadrosuyla, her geçen yıl gelişen teknolojiye ayak uydurarak, gerekli sigortacılık eğitimlerine önem vererek, sigorta sektörünün örnek şirketlerinden biri olmaya devem edeceklerini dile getirdi.Bu kapsamda her yıl çalışanlarına gelişen sigortacılık konularında eğitim aldırarak, müşterilerine verdikleri hizmeti dünya standartlarına taşımayı amaçladıklarını söyleyen Kanat, bu yıl üçüncü kez Union Reasürans Brokerliği’nin düzenlediği eğitim ve motivasyon toplantısına katıldıklarını ve gelişen sektör hakkında çok önemli bilgiler edindiklerini ifade etti.Creditwest Insurance Genel Müdürü Hicran Kanat yaptığı açıklamada, “Günümüzde her sektörde olduğu gibi sigortacılık sektörü de talepler doğrultusunda gelişen değişen bir sektör. Kurumumuzun misyonu; müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini yakından takip ederek, beklentilerinin de üzerinde hizmet ve ürün sunmaktır. Bu çerçevede genel dünya sigoracılığının son durumunu ve gelişen sigortacılık sektörünü daha iyi anlamak için sigortacılığın tarihi eğitimine katıldıklarını söyleyen Kanat, önümüzdeki dönemde de çalışan eğitimlerini de arttırarak müşteri memnuniyetinin üst düzeyde olmasını amaçlıyoruz.” diyerek yenilenmeyi gelişmeyi önemsediklerini ifade etti.Hicran Kanat “Teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda, yaptığımız yatırımlarla Poliçe Satışı ve Hasar Bildirimini digital platforma taşıyarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz” dediHasar tazmini konusunda da son derece duyarlı olduklarını ifade eden Kanat hasar onayı ve tazmini konusunda en kısa sürede dönüş yaptıklarını, hasar tazmininden sonra da digital ortamda düzenledikleri anketler ile müşteri memnuniyetini ölçtüklerini ifade etti.Union Sigorta Brokerliği’nın yöneticileri ile yapılan seminerin de çok verimli geçtiğini ifade eden Creditwest Insurance Genel Müdürü Hicran Kanat, çalışmalar sonucu detaylı fizibilite çalışmaları yapacaklarını ve çok yakında yeni ürünleri müşterilerinin kullanımına sunacaklarını belirtti. Bu eğitimin, broker firması ile Sigorta yönetici ve çalışanları ile banka yöneticilerinin kaynaşma ve sektörle ilgili çok detaylı projeleri konuşma fırsatı verdiğini ekledi.Eğitim sürecinin sonunda sertifikalarını alan Creditwest yetkillileri Anıtkabir’e ziyarette bulundular.