NASA paylaştı: Pakistan'daki sel ülkede 100 km çapında bir göl oluşturdu

Pakistan'daki sel felaketinin boyutu, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) MODIS uydusundan görüntülendi. Sindh eyaletinde oluşan 100 kilometre genişliğindek göl uydu görüntülerinde yer aldı. Ülkedeki rekor düzeydeki yağışlar nedeniyle 1162 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 554 kişi de yaralandı. Selden etkilenen toplam insan sayısı ise 33 milyon

28 Ağustos'ta NASA'nın MODIS uydu sensöründen alınan yeni görüntüler, Pakistan’daki şiddetli yağışların ardından taşan İndus Nehri’nin ülkenin Güney'de yer alan Sindh eyaletinin büyük bir bölümünün sular altında kaldığını gösterdi.

Fotoğrafların merkezinde yer alan geniş koyu mavi alan, İndus'un nehrinin yaklaşık 100 kilometre genişliğinde bir alanı sular altında bırakarak bir zamanlar tarım alanları olan bölgede dev bir göl oluşturduğunu gösterdi.

ÜLKEDEKİ EN YAĞIŞLI DÖNEM

Geçen yıl aynı tarihte aynı uydu tarafından çekilen görüntülerle karşılaştığında ülkedeki afetin boyutları açıkça görülebiliyor.

Pakistan Meteoroloji Departmanı’na göre, bu yılki muson yağışları dönemi, kayıtların başladığı 1961'den bu yana ülkenin en yağışlı dönemi oldu ve sezonun bitmesine daha bir ay bulunuyor.

Hem Sindh hem de Belucistan eyaletlerinde yağışlar ortalamanın yüzde 500 üzerinde seyrederken, seller halihazırda tüm köyleri ve tarım arazilerini vurdu, binaları yerle bir etti ve ekinleri yok etti.

“SEL DEĞİL KIYAMET”

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari, CNN'e yaptığı açıklamada Sindh'i ziyaret ettiğini ve selin tüm köy ve kasabaları nasıl yerinden ettiğini kendi gözleriyle gördüğünü söyledi.

Zerdari, "Bulabildiğimiz kuru toprak yok denecek kadar az. Bu trajedinin ölçeği oldukça büyük. 33 milyon insan etkilendi. Bu Sri Lanka veya Avustralya'nın toplam nüfusundan fazla. Küresel ısınmanın gerçekliği ortada. Mevcut selin ölçeği kıyamet oranlarında" diye konuştu.

Öte yandan, ABD merkezli Maxar Technologies'in Pakistan’In diğer bölgelerinden gelen uydu görüntüleri, tüm köylerin ve yüzlerce yemyeşil arazinin hızla hareket eden sel tarafından nasıl yerle bir edildiğini ortaya koydu.

Pencap'ta bir bölge olan Gudpur'dan gelen görüntüler, selin evlere zarar verdiğini ve araziyi nasıl değiştirdiğini gösterdi.