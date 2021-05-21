Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği'nde yeni başkan Raif Çukurovalı

Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’nin dün gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında başkanlığa Raif Çukurovalı seçildi.
Limasol Türk Kooperatif Bankası Konferans Salonunda yapılan olağan genel kurulda yönetim, denetleme, disiplin kurulları ile zorunlu sigortalar garanti fonu üyeleri belirlendi.
Birlik Genel Sekreteri İbrahim Kavçın’ın yaptığı açıklamaya göre, kurullara şu isimler seçildi:
Yönetim Kurulu: Börte Barlasoğlu, Zafer Dalka, Mehmet Kader, Kutlu Yorucu, Ersan Dağlı, (yedek), Hicran Kanat (yedek)
Denetleme Kurulu: Mehmet Betmezoğlu, Ömer Beydola, Volkan Yılmaz
Disiplin Kurulu: Tolga Atılgan, Cengiz Ertürk, Erinç Karakaş
Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu: Kemal Hansoy, Miraç Çek, Hüseyin Saçman, Cengiz Ertürk.
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