Near East hayat sigorta bilincine katkılarını sürdürüyor

KKTC Sigorta Sektörünün yerel ve yenilikçi şirketi Near East Hayat Ada halkında sigortalı olma bilincini artırmayı amaçlayan yeni bir tanıtım filmi hazırladı.

Sağlık Sigortası yaptırmanın ani bir sağlık sorunu olduğunda hem aile bütçelerine olacak katkısının hem de kişinin kendini güvende hissetmesinin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapılan tanıtım filmi dijital ve görsel işitsel mecralarda yayına girecek.

Near East Hayat’ın çekimleri Lefkoşa’da tarihi bir mekanda 12 kişilik ekiple gerçekleştirilen yeni tanıtım filmi mizah ve kara komedinin harmanlanmasından oluşurken kampanya kapsamında hazırlanan filmde eşi ile akşam yemeğinde iken ani bir kalp krizi geçiren adamın bir anda iki dünya arasında ölüm meleği ile esprili diyaloğu eğlenceli bir dille ekranlara taşınıyor.

Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, “Şirket olarak öncelikli hedefimiz, tüketiciye sadece maddi zararlarını tazmin eden bir şirket olmanın ötesinde onların yanında güçlü ve güven duyabilecekleri bir şirket olduğumuzu da hissettirmek.” dedi. Sigorta güvencesinin önemini vurgulamak amacıyla dikkat çekici iletişim çalışmaları ve çok farklı projelerin de yakın zamanda hayata geçeceğini ileten Şengün, “yeni reklam filmimiz ile mizahi bir şekilde hikayemizi anlatmak istedik” şeklinde konuştu. Lha