Türkiye’nin En İyi 30 Üniversitesi

Mevcut verileri göz önüne alarak Türkiye'nin en iyi üniversitelerini sıraladık...



Her birey, hedeflerine ulaşıp güzel bir geleceğe sahip olabilmek için elinden gelen her şeyi yapar. Güzel bir gelecek için en gerekli olan şey eğitimdir. İyi bir eğitim için ise gerekli kaynaklara sahip olan okullar olmazsa olmazdır. Bunları bildiğinizi ve en iyisini istediğinizi biliyoruz. Bu yüzden hedef belirlemeniz için “Türkiye’nin en iyi üniversiteleri” adı altında bir sıralama hazırladık. Bu sıralamada üniversitelerin makale sayısı puanı, atıf sayısı puanı, bilimsel doküman puanı, doktora mezun öğrenci sayısı puanı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı puanlarının toplamı esas alınmıştır.

1. Hacettepe Üniversitesi – 802.91 puan



Türkiye’nin en iyi üniversiteleri listemizin başında Hacettepe Üniversitesi yer alıyor. 8 Temmuz 1967 tarihinde Ankara’da kurulan Hacettepe Üniversitesi’nde 50.000 öğrenci ve 3.600 akademik personel bulunuyor.

2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi – 782.75 puan



ODTÜ, 15 Kasım 1956 yılında Adnan Menderes, Karayolları Genel Müdürü Vecdi Diker ve bir grup akademisyen tarafından Ankara’da kurulmuştur. 2.019 akademik personelin bulunduğu devlet üniversitesi, 120.000 fazla mezun vermiştir. Ayrıca her yıl, 94 farklı ülkeden belirli bir akademik dereceye sahip 1,700’den fazla öğrenci ODTÜ’ye gelmektedir.

3. İstanbul Teknik Üniversitesi – 763.68 puan



Türkiye’nin en iyi üniversiteleri listemizin üçüncü sırasında İstanbul Teknik Üniversitesi yer alıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn adıyla İstanbul’da kurulmuştur. Üniversitede 35.000’den fazla öğrenci bulunmaktadır.

4. İstanbul Üniversitesi – 717.17 puan



Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ilk Avrupa tarzı üniversite olarak kabul edilen Darülfünun’un doğrudan devamı olan üniversite, 1 Ağustos 1933’te İstanbul Üniversitesi adını almıştır. İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan İstanbul Üniversitesi’nde 88.500’den fazla kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

5. Koç Üniversitesi – 716.97 puan



Türkiye’nin en iyi üniversiteleri listemizin beşinci sırasında Koç Üniversitesi yer alıyor. Koç Üniversitesi, 1993 yılında eğitime başlamış olan İstanbul merkezli bir vakıf üniversitesidir. Üniversitede 7.900’den fazla öğrenci bulunmaktadır.

6. Ankara Üniversitesi – 708.45 puan



Türkiye’nin en iyi üniversiteleri listemizin altıncı sırasında Ankara Üniversitesi bulunuyor. Ankara Üniversitesi, 1946 yılında Ankara’da kurulmuştur. Üniversitede 66.000’den fazla kayıtlı öğrenci ve 2.414 akademik personel bulunmaktadır.

7. Boğaziçi Üniversitesi – 683.27 puan



Türkiye’nin en iyi üniversiteleri listemizin yedinci sırasında Boğaziçi Üniversitesi yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi, 16 Eylül 1863 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Üniversitede 11.000’den fazla öğrenci bulunmaktadır.

8. Ege Üniversitesi – 678.20 puan



Sekizinci sırada Ege Üniversitesi bulunuyor. Ege Üniversitesi, 1955 yılında İzmir’de kurulmuştur. Üniversitede 65.000’den fazla kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

9. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi – 676.03 puan



Vakıf üniversitesi olan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 20 Ekim 1984 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Üniversitede 12.000’den fazla kayıtlı öğrenci ve 1.000 öğretim üyesi bulunmaktadır.

10. Gebze Teknik Üniversitesi – 672.92 puan



Gebze Teknik Üniversitesi, 1992 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kurulmuştur. Üniversitede 7.000’den fazla kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

11. Gazi Üniversitesi – 658.45 puan



Gazi Üniversitesi, 1926 yılında Ankara’da kurulmuştur. Üniversitede 77.000’den fazla kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

12. Yıldız Teknik Üniversitesi – 650.63 puan



Yıldız Teknik Üniversitesi, 1911 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Üniversitede 35.000’den fazla kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

13. Sabancı Üniversitesi – 649.70 puan



Türkiye’nin en iyi üniversiteleri listemizin on üçüncü sırasında Sabancı Üniversitesi yer alıyor. Sabancı Üniversitesi, 1994 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Üniversite 12.000’den fazla mezun vermiştir.

14. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – 624.32 puan



İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1992 yılında İzmir’de kurulmuştur. Üniversitede 5.000’den fazla kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

15. Atatürk Üniversitesi – 623.41 puan



Atatürk Üniversitesi, 1957 yılında Erzurum’da kurulmuştur. Üniversitede 210.000’den fazla kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

16. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi – 621.52



Türkiye’nin en iyi üniversiteleri listemizin on altıncı sırasında Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bulunuyor. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, 2010 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde kurulmuştur.

17. Erciyes Üniversitesi – 609.28 puan



Erciyes Üniversitesi, 1978 yılında Kayseri’de kurulmuştur. Üniversitede 52.000’den fazla kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

18. Marmara Üniversitesi – 595.53 puan



Marmara Üniversitesi, 1883 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Üniversitenin akademik birimlerinde Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça olmak üzere beş dilde eğitim verilmektedir.

19. Dokuz Eylül Üniversitesi – 590.16 puan



Türkiye’nin en iyi üniversiteleri listemizin on dokuzuncu sırasında Dokuz Eylül Üniversitesi yer alıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi, 1982 yılında İzmir’de kurulmuştur. Üniversitede 70.000’den fazla kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

20. Selçuk Üniversitesi – 585.07 puan



Selçuk Üniversitesi, 1975 yılında Konya’da kurulmuştur. Üniversitede 85.000’den fazla kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

21. Çukurova Üniversitesi – 583.11 puan



Çukurova Üniversitesi, 1973 yılında Adana’da kurulmuştur. Üniversitede 45.000’den fazla kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

22. Fırat Üniversitesi – 582.70 puan



Türkiye’nin en iyi üniversiteleri listemizin yirmi ikinci sırasında Fırat Üniversitesi bulunuyor. Fırat Üniversitesi, 1975 yılında Elazığ’da kurulmuştur. Üniversitede 82.000’den fazla kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

23. Karadeniz Teknik Üniversitesi – 578.42 puan



Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1955 yılında Trabzon’da kurulmuştur. Üniversitede 35.000’den fazla kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

24. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – 569.47 puan



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 1993 yılında Eskişehir’de kurulmuştur. Üniversitede Türkçe ve İngilizce eğitimler verilmektedir.

25. Akdeniz Üniversitesi – 561.87 puan



Türkiye’nin en iyi üniversiteleri listemizin yirmi beşinci sırasında Akdeniz Üniversitesi yer alıyor. Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki yükseköğretim kurumlarını kapsayacak şekilde 20 Temmuz 1982’de kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Üniversitede 67.000’den fazla kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

26. Abdullah Gül Üniversitesi – 551.94 puan



Abdullah Gül Üniversitesi, 2010 yılında Kayseri’de kurulmuştur. Üniversitede Türkçe ve İngilizce eğitimler verilmektedir.

27. Bursa Uludağ Üniversitesi – 545.61 puan



Bursa Uludağ Üniversitesi, 1975 yılında Bursa’da kurulmuştur. Üniversitede 44.000’den fazla kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

28. Ondokuz Mayıs Üniversitesi – 540.75 puan



Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1975 yılında Samsun’da kurulmuştur. Üniversitede Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca eğitimler verilmektedir.

29. İnönü Üniversitesi – 539.95 puan



İnönü Üniversitesi, 1975 yılında Malatya’da kurulmuştur. Üniversitede 43.500’den fazla kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

30. Anadolu Üniversitesi – 538.17 puan



Türkiye’nin en iyi üniversiteleri listemizin son sırasında Anadolu Üniversitesi bulunuyor. Anadolu Üniversitesi, 1958 yılında Eskişehir’de kurulan ve ikili modda eğitim veren (yüz yüze ve uzaktan) bir devlet üniversitesidir. Üniversitede 20.000’den fazla kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.