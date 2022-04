Near East Hayat “Kritik Hastalıklar Sigortası”na ilgi artıyor

KRİTİK HASTALIK SİGORTASI CİNSİYET KANSER SİGORTASI TEMİNAT TUTARI 50.000 TL TEMİNAT TUTARI 50.000 TL CİNSİYET \ YAŞ GRUPLARI 18-24 25-44 45-64 CİNSİYET \ YAŞ GRUPLARI 18-24 25-44 45-64 Erkek 160 306 1.922 Erkek 114 127 357 Kadın 195 271 915 Kadın 107 165 338 TEMİNAT TUTARI 100.000 TL TEMİNAT TUTARI 100.000 TL CİNSİYET \ YAŞ GRUPLARI 18-24 25-44 45-64 CİNSİYET \ YAŞ GRUPLARI 18-24 25-44 45-64 Erkek 214 506 3.738 Erkek 124 149 609 Kadın 195 437 1.724 Kadın 109 225 571

Sigortası ürünüyle, hastalıkların ortaya çıkmasıyla yaşanacak maddi zorluklara destek olmanın yanısıra erken teşhisin önemini vurguluyarak bilinçlendirme çalışması da yapıyor. Near East Hayat, ürün çeşitliğine dahil ettiği Kritik Hastalıklar Sigortasıyla başladığı günden bugüne sigortalılarca ilgi görmeye devam ediyor.Özellikle pandemi ile artan endişe kaygı gibi psikolojik ve ekonomik etkenler nedeniyle bu tür Sigorta ürünlerine talep artmakta, kritik hastalıklar kategorisinde yer alan kanser gibi tehlikeli hastalıklara karşı erken teşhis ve önlem almak noktasında Sigorta ürünlerine ilgi artıyor., konu hakkında aşağıdaki değerlendirmelerde bulundu:Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün açıklamalarına göre Kanser’in oluşmasında %90 çevresel faktörler, %10 ise genetik faktörler etkili oluyor. Çevresel faktörler arasında; sigara kullanımı, alkol tüketimi, aşırı kilolu ve/veya obez olma ve çeşitli enfeksiyonlara maruz kalma sayılmaktadır. Çevresel faktörlerin ise günümüzde %30-%50 oranında önlenebileceği biliniyor. Bu nedenle alınabilecek önlemlere ilişkin toplumu bilinçlendirmek büyük önem kazanmıştır. Erken teşhisin hayat kurtardığı ve hastaların yaşam kalitesini yükselttiği göz önünde bulundurulduğunda sağlık taramalarının kanserden korunmak için en önemli uygulamalardan olduğu görülmektedir.” dedi.“Kanser, dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklardan sonra ikinci sırada gelen önemli bir toplum sağlığı problemidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, dünyada en yaygın ölüm sebebi olarak gösterilen kalp ve damar hastalıkları, yılda yaklaşık 18 milyon kişinin, kanser hastalıkları ise 10 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor.Size veya sevdiklerinize kritik bir hastalık teşhisi konduğunu düşünmek dahi istemezsiniz ancak bazen bundan kaçmak mümkün olmayabilir. İstatistikler, insanların yaklaşık %25’inin emeklilik yaşına gelmeden kritik bir hastalıkla karşılaşabileceğini gösteriyor.Kritik hastalıklar kapsamında yer alan bir durum ile karşılaştığınızda siz ve aileniz için bu sigorta sayesinde kendinizi güvenli ellerde hissedeceksiniz. Kritik hastalık sigortası, 18-64 yaş aralığında bulunan herkesin oldukça uygun primler ile sahip olabileceği bir sigortadır. 70 yaşına gelinceye kadar bu ürüne sahip olabilirsiniz.” şeklinde ifade etti.Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, özellikle Sigorta yaptırmak isteyenlerin merak ettiği Kritik Hastalıklar Sigortası ile ilgili bazı önemli sorulara da aydınlatıcı cevaplar verdi.Kritik Hastalıklar Sigortası, sözleşme süresi içerisinde sigortalının seçilen ürünlere göre listelenmiş hastalıklarından birine maruz kalması durumunda poliçede belirtilen tazminat tutarının sigortalıya veya yasal hak sahiplerine ödenmesini teminat altına alır.Poliçe başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte, poliçede adı geçen kritik hastalıklardan biri için hayatınızda ilk kez teşhis konulduğuna veya ameliyat edildiğine dair yazılı ispat belgesi sunduğunuzda, poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarı, Near East Hayat tarafından ödenir. Kritik Hastalıklar Sigortası, değişen iklim ve çevre şartlarında yaygınlaşan bir çok kritik hastalığa karşı güvence sağlar, hastalık sonrası tedavi giderleri için toplu para ihtiyacını karşılar, sözkonusu sigorta, hastalıkların ortaya çıkmasının yada ameliyatların yaratacağı maddi zorluklarla mücadelede kişilere destek olur, zor günlerde ekonomik konuları düşünmenize gerek kalmaz.“Kritik Hastalıklar Sigortası”, “Kritik Kadın Hastalıkları Sigortası” ve “Kritik Erkek Hastalıkları Sigortası” olmak üzere üç ayrı ürünümüz bulunmaktadır.“Kritik Hastalıklar Sigortası”;Kanser, Koma, Koroner Arter Bypass Ameliyatı, Kalp Krizi, Kalp Kapakçığı Ameliyatı, İnme, Körlük, Böbrek Yetmezliği, Uzuvların Kaybı ve Büyük Organ Naklini temin eder.“Kritik Kadın Hastalıkları Sigortası”;Meme, Rahim, Serviks, Yumurtalıklar, Fallop Tüpleri, Vajina ve Vulva Kanserleri gibi kadınsal hastalıklara ait teşhis ve tedavi masraflarını temin eder.“Kritik Erkek Hastalıkları Sigortası”;Prostat, Testis, Penis, Bronş ve Akciğer Kanserlerini temin eder.Kritik hastalıklar sigortanızın başlangıç tarihinden itibaren 90 günlük bir bekleme süresi vardır. Bu ilk 90 gün içerisinde kritik bir hastalığa yakalanılması durumunda sigortalıya ödeme yapılmaz. Sigorta poliçenizi kesintisiz olarak yenilediğinizde, ilk yıldan sonraki yıllarda bekleme süresi uygulanmaz. Bu ürüne sahip olan bir sigortalının, poliçede belirtilen bir hastalığa yakalanması durumunda, teşhis konulduğu tarihten itibaren 30 gün bekleme süresi vardır. Bu süre geçtikten sonra, sigorta şirketi poliçede yazılı olan sigorta bedeli miktarını sigortalıya öder.TL, USD, EUR ve GBP gibi dört ayrı para cinsinden poliçe üretilebilir.Kritik hastalıklar sigortası ikameti KKTC’de olan kişilere satılır. Ancak sigorta teminatları dünyanın her yerinde geçerlidir.Sigortadan fayda sağlayacak kişi kritik hastalıklar sigortası teminatını dilediği amaçla kullanabilir yani teminat tutarını ister sağlık giderleri için isterse kendi özel ihtiyaçları için kullanabilir.Kritik Hastalıklar Sigortası, Near East Bank Genel Müdürlüğü, Near East Bank Şubeleri ile Şirket Merkezi’nden alınabilir.Teminat açıklamalarındaki şartlar yerine getirilmiş olmalı, bekleme süresi veya hayatta kalma şartı gerçekleşmiş olmalı, kapsam dışı hallerden biri olmamalı, hastalığın gerçekleşmiş olduğunun ispatı gereklidir. Ayrıca Koroner Arter Bypass ve Kalp Kapakçığı Ameliyatı gibi teminatlar için ameliyatın gerçekleşmiş olma şartı aranır.Kritik hastalıklar sigortasında sigortalı adaylarına özel prim hesabı yapılmaktadır. Seçilen ürün, teminat tutarı, yaş, cinsiyet ve sağlık geçmişi gibi hususlar prim tutarını belirleyen unsurlardır.Kritik hastalıklar ürünlerinde sigortalılarımıza kolaylık sağlamak için bazı teminatlarda aşağıda iki örneğini gördüğünüz paket fiyatlar oluşturulmuştur.