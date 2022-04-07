Kuyuya düşen vatandaşı Sivil Savunma ekipleri kurtardı

İskele'de bugün sabah saatlerinde enginar bahçesi içinde ağzı açık vaziyette olan kuyuya düşen vatandaş Sivil Savunma ekiplerince kurtarıldı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığından verilen bilgiye göre, bugün 08.30 sıralarında 46 yaşındaki İskele sakini Hasan Duba isimli vatandaşın kuyuya düştüğü ihbarı gelmesi üzerine, Sivil Savunma İskele Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Kuyudan çıkarılan ve bilinci yerinde olduğu belirtilen Duba'nın, sağlık kontrolleri için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kuyunun ağzı açık, etrafı otlarla kaplı ve etrafında hiçbir emniyet tedbiri bulunmadığı ve derinliğinin 4.5 metre olduğu belirtildi.