Near East Bank, “Kurumsal Hazine Yönetimi Zirvesi” ne katıldı

Near East Bank İstanbul'da ikincisi düzenlenen “Kurumsal Hazine Yönetimi Zirvesi” nde bu yıl da yerini aldı

Near East Bank, Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda gerçekleşen Kurumsal Hazine Yöneticileri Derneği 2023 Hazine Yönetimi Zirvesi'nde kurumsal hazine ve finans profesyonelleri ile bir araya geldi.

Bu yıl “Değişim, Gelişim ve Dönüşüm” teması ile yapılan zirveye yoğun katılım sağlanırken; finans dünyası ve iş ortaklarının sponsor olduğu bu zirve kurumsal hazinecilerin yoğun fikir alışverişleri ile iletişim kurarak güncel finansal gelişmelerin tartışıldığı, ekonomide neler olup bittiği konusunda fikir alışverişinde bulunulan, finans teknolojilerindeki son gelişmeler hakkında bilgi aldıkları bir organizasyon oldu.

Çok değerli konuşmacıların panellerinde, kurumsal hazinelerin yönetiminde kullanılacak araçların ve teknolojilerin neler olduğu, gelişim alanları tartışıldı, özel sunumlar gösterildi.

Türkiye’nin en önemli finansal kurumları ve yöneticilerinin katıldığı etkinlikte yerini alan Near East Bank, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı koymanın temel görevlerinden biri olduğu bilinci ile Hazine ve Finans dünyasındaki gelişmeleri yakından takip etmekte.

Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda gerçekleşen zirveye Operasyon Grubu Grup Müdürü Cemre Kocadal, Özel Bankacılık Grup Müdürü Esra Manyera ve Near East Bank Hazine Grubu Müdürü Celal Trahonlu katıldı.

Hazine ve Finans sektörünün global ve yerel kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya gelerek mesleki düzeyde fikir alışverişleri gerçekleştiren Near East Bank Yöneticilerinden Operasyon Grubu Grup Müdürü Cemre Kocadal zirve hakkında şunları aktardı;

“Ekonominin merkezi İstanbul’da düzenlenen “Hazine Yönetimi Zirvesi 2023” e Bankamız olarak bu sene de katılarak, finansal kazanımın yanı sıra inovatif ürünleri tanıma fırsatıyla beraber, bunların tedarik zincirinde faaliyet gösteren firmaların üst düzey yöneticileriyle tanışma ve karşılıklı kazanım ilkesi ile görüşmeler gerçekleştirme imkanı yakaladık. Bundan sonraki süreçte, global katılımcılarla kurduğumuz işbirlikleri sayesinde ve gerçekleştirdiğimiz iş ağı ile, hem Near East Oluşumu hem de Finans sektörümüzün gelişimine katkı koyabilmeyi amaçlıyoruz. Kongrede, duayen iş insanlarının, tecrübelerle çizdikleri başarı hikayeleri, sorunlara karşı ürettikleri yenilikci çözüm yöntemlerini dinledik.Farklı sektörlerde, dijital dönüşümün devrim niteliğindeki değişimleri ile karşımıza çıkan trend uygulamaların, Bankamıza operasyonel anlamda kazandırılması noktasında önemli adımlar atıyoruz.”dedi

Geçtiğimiz sene ilki yapılan zirveye de katılan Near East Bank Hazine Grubu Müdürü Celal Trahonlu bu yıl yine temaslarda bulunmak üzere kongredeydi. Trahonlu; “ 700’ün üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen Hazine Yönetimi Zirvesi’nde, dijitalleşme ve yapay zekanın getirdiği yeni imkanların, Banka ve şirket hazinelerinde uygulanan süreçlere etkisini sunumlarda dinleme ve görme şansımız oldu. Böylesine önemli yöneticilerin, finans şirketlerinin ve bankaların katıldığı zirvede, mevcut iş ilişkilerimizin olduğu meslektaşlarımızla yeniden görüşme fırsatı yakalarken yeni kurduğumuz network sayesinde yeni bankalar ve şirketlerle tanışma imkanı yakalayarak ortak iş birlikleri için temaslarda bulunduk. Mevcut işbirliği içinde bulunduğumuz banka ve finans şirketleriyle ile gelmiş olduğumuz son durumu ve gelecek hedeflerimizi gözden geçirirken, finans kaynaklarımızın en verimli şekilde değerlendirilmesi konusunda ilerleme kaydettik.” dedi.

Özel Bankacılık Grup Müdürü Esra Manyera değişim, gelişim ve dönüşümün finans dünyasındaki etkisini deneyimlediği bu etkinlikle beraber önümüzdeki dönemlerde finansal enstrumanlarda atacakları yeni adımların da olacağının altını çizerek;

“ Kurumsal Hazine Yöneticileri Derneği’nin organize ettiği Hazine Yönetim Zirvesi her geçen yıl daha da önem kazanan bir etkinliğe dönüşmekte. Bu yıl finansal piyaslardaki yeni trendlerden dijitalleşmeye birçok panelde önemli sunumlar yapıldı. Near East Bank olarak, yönetici arkadaşlarımla beraber katıldığımız bu etkinlikte müşteri portföylerimizin ihtiyacına yönelik yeni ürün ve hizmetlerin kazanılmasını amaçlayarak; hem mevcut hem de yeni işbirliği yapabileceğimiz finansal kurumlar ve firmalar ile istişare edip, ülkemizdeki mevzuat çerçevesinde hangi finansal ürünlerin ağırlıklı olarak kullanıma sunulabileceği üzerinde görüşmeler sağladık. Muhabir Bankalarımız ve iletişim kurduğumuz yeni finansal kurumlar ile ürün yelpazemize katabileceğimiz yeni alternatifler üzerinde hedefler belirlediğimiz oldukça verimli geçen bir zirveyi tamamladık.

İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda, müşterilerimize yeni ürünler sunabilmek adına, farklı finansal kurumlardan elde edilebilecek rekabetci fiyatlamaların, elimizi daha güçlü hale getireceğine inanıyoruz." şeklinde ifade etti.