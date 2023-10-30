Talat Akkor Basketbol Şöleni 20 Kasım’da başlıyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS’ün) düzenlediği İlkokullar Arası Talat Akkor Basketbol Şöleni 20-21 ve 27-28 Kasım’da Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilecek.
KTÖS’ten yapılan yazılı açıklamada, “Her çocuk spora teşvik edilmelidir” sloganı ile gerçekleşecek etkinlikte, çocukların birbirleri ile olan dayanışmasının artırılması, özgüven ve iletişim becerilerinin geliştirilmesiyle bunların eğitim-öğretim hayatlarına pozitif bir etki olarak yansımasının hedeflendiği kaydedildi.
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