Near East Bank çalışanlarını unutmadı

Geçtiğimiz günlerde Dorana Turizm, The Kaffo ve Jurock Events iş birliği ile düzenlenen Halil Sezai konserinde Near East Bank çalışanlarını unutmayarak bir araya getirdi.
Halil Sezai’nin şarkıları ve THE KAFFO’nun zengin menüsü ile Near East Bank çalışanları bir araya gelerek doyasıya eğlendi.
Near East Bank Genel Müdürü Cafer Lale; Kuzey Kıbrıs’ta hız kesmeden bankanın büyümesinde ve sundukları kusursuz hizmetleri ile “BANKACILIKTA KALİTEYİ” müşterilerine sunmalarında çalışma arkadaşlarının büyük katkısı olduğunu belirtti.
Ne güzel şeymiş düşünülmek sloganıyla büyük bir aile olan Near East Bank, Genel Müdürlük ve 17 şubesinin değerli personeli için yıl boyunca motivasyonlarını yükseltmek, iletişimleri artırmak amaçlı farklı organizasyonlarla bir araya getirmeye devam ediyor.
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