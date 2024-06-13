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Near East Bank çalışanlarını unutmadı

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Near East Bank çalışanlarını unutmadı
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Geçtiğimiz günlerde Dorana Turizm, The Kaffo ve Jurock Events iş birliği ile düzenlenen  Halil Sezai konserinde  Near East Bank çalışanlarını unutmayarak  bir araya getirdi.

Halil Sezai’nin şarkıları ve THE KAFFO’nun  zengin menüsü ile  Near East Bank çalışanları bir araya gelerek doyasıya eğlendi.
 Near East Bank Genel Müdürü Cafer Lale; Kuzey Kıbrıs’ta hız kesmeden bankanın büyümesinde ve sundukları kusursuz hizmetleri ile  “BANKACILIKTA KALİTEYİ” müşterilerine  sunmalarında çalışma arkadaşlarının büyük katkısı olduğunu belirtti.
 
Ne güzel şeymiş düşünülmek sloganıyla büyük bir aile olan Near East Bank, Genel Müdürlük  ve 17 şubesinin değerli personeli  için yıl boyunca  motivasyonlarını yükseltmek, iletişimleri  artırmak  amaçlı farklı organizasyonlarla  bir araya getirmeye devam ediyor.
 
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