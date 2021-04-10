Ülkemizde lüks araç satışlarında son yıllarda adeta patlama yaşanıyor. Mercedes başta olmak üzere, BMW ve Land Rover'ler “peynir ekmek” gibi satılıyor

Ülkemizde, araç zevki ve satın alınması konusunda Türk Tiyatro Tarihi’nin ünlü opereti Lüküs Hayat’ı aratmayan bir yaşam devam ediyor.

Son yıllarda yeni araç satışlarında büyük düşüş gerçekleşti. Ancak, buna rağmen her ay çok sayıda lüks sayılan yeni araç trafiğe girdi. Bazı uzmanlara göre, ülkemizde yollar artık araçların yoğunluğunu kaldıramaz hale geldi.

200 binin üzerinde kayıtlı aracın bulunduğu Kuzey Kıbrıs’ta, 2007’de 4 bin 212 yeni araç satılırken, 2015 yılında bu rakam yüzde 37 gerileyerek 2 bin 634 oldu. 2020’de ise bu sayı bin 177’ye düştü.

2020’de satılan bin 177 aracın 319’u lüks sınıfından. Aralarında Mercedes, BMW, Land Rover, Jaguar, Jeep, Mini gibi lüks markaların bulunduğu M2 segmenti olarak kabul edilen araç satışındaki artış yaşandı. Hükümetin araç satışlarını teşvik etmek için KDV indirimi yapması araç satışlarında bir hareketlenmenin yaşanmasını sağladı. KDV indirimi, yeni araç satışlarının yanında ikinci el araç satanlara da yaradı. İkinci el araç satan birçok galerici yurt dışından lüks araç getirip sattı. Yeni araçlardan daha uygun fiyata satılan ikinci el lüks araçlarının artası nedeniyle bazı sıfır araç satıcıları da ikinci el araç satışı getirip satmaya başladı.

2020’de satılan bin 177 araçtan satılan 319 lüks aracın 34’ü Ocak’ta, 38’i Şubat’ta, 23’ü Mart’ta satılırken COVID-19 salgını nedeniyle kapalı olduğumuz dönem olan Nisan ayında araç satışı yapılamadı. Mayıs’ta 17, Haziran’da 20, Temmuz’da 47, Ağustos’ta 30, Eylül’de 19, Ekim’de 21, Kasım’da 22 ve Aralık’ta ise 40 lüks araç alıcısına ulaştı.

BMW’LER 137 ARAÇ İLE İLK SIRADA

2020’de satılan lüks araçların başını 137 araç ile Almanların lükse segmentteki BMW’ler başı çekti.

BMW’lerden ocak ayında 20, Şubat’ta 21, Mart’ta 9, Nisan’da satış yapılmadı. Mayıs’ta 6, Haziran’da 7, Temmuz’da 34, Ağustos’ta 11, Eylül’de 8, Ekim’de 5, Kasım’da 4 ve Aralık’ta 12 araç satışı gerçekleştirdi.

Lükse segment sıralamasında Mercedes geçtiğimiz yıl 125 adet satış ile ikinci sırada yer aldı.

Almanların ünlü aracı Mercedes’ler ocak ayında 11, Şubat’ta 17, Mart’ta 11, Nisan’da satış yapılmadı. Mayıs’ta 8, Haziran’da 7, Temmuz’da 10, Ağustos’ta 14, Eylül’de 8, Ekim’de 8, Kasım’da 15 ve Aralık’ta 16 araç satışı gerçekleştirdi.

İngiliz markası Land Rover, ocak ayında 1, Şubat’ta 4, Mart’ta 3, Nisan’da satış yapılmadı. Mayıs’ta 3, Haziran’da 6, Temmuz’da 3, Ağustos’ta 3, Eylül’de 1, Ekim’de 3, Kasım’da 0 ve Aralık’ta 7 araç satışı gerçekleştirdi.

Amerika’nın ünlü Jeep marka araçları ise ocak ayında 0, Şubat’ta 1, Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz ve Ağustos ayında satış yapılmadı. Eylül’de 1, Ekimde 5, Kasım’da 2 ve Aralık ayında ise 12 satış gerçekleştirdi.

YÜKSEK VERGİ VE FONLAR HÂLÂ ŞİKÂYET KONUSU

Hükümetin KDV indiriminden dolayı araç satışlarında bir kıpırdanma olsa da satıcılar yüksek vergilerden şikayetçi.

Araç satıcıları ise son yıllarda düşen araç satışlarının başlıca faktörünün sektördeki yüksek vergi, fon ve KDV olduğunu öne sürüyor.

Araç satıcıları KDV, yüksek vergi ve fonların düşürülmesi gerektiğini belirterek, “Ülkemiz insanı bir seyahat etmeyi bir de yeni araç almayı seviyor. Eğer sektörün üzerindeki fonlar gerilerse satışlar artar ve Maliye’nin kasasına daha fazla para girer” görüşünü savunuyor. (Ali Cansu)



Bir yılda hangi marka kaç adet satıldı?



BMW: 137



Mercedes: 125



LandRover: 34



Jeep: 21



Mini: 8



Jaguar: 3

