“KKTC için 2021 yılı her alanda bitti”

Babasından devraldığı Kaptan Büfe’yle 18 yıldır hayatını kazanan Tuğrulsan Tünay, işlerinin pandemiyle birlikte yarıya düştüğünü anlattı, KKTC için 2021 yılının her alanda bittiğini vurguladı

Ümit ŞEYHUNÜlkemizde ve dünyada yaklaşık 1 yıldan fazladır süren yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle en çok etkilenen esnaflarımızla yapmaya başladığımız röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Lefkoşa’nın tanınmış büfe işletmelerinden olan Kaptan Büfe’nin sahibi Tuğrulsan Tünay.Babasının 1966 yılında açtığı ve kendisinin ise son 18 yıldır çalıştırdığı büfeyle hayatını kazanan Tünay, işlerinin pandemiyle birlikte yarıya düştüğünü ifade etti.Tuğrulsan Tünay’la yaptığımız röportaj şöyle:Adım Tuğrulsan Tünay, son 18 yıldır babamdan bana devraldığım Kaptan Büfe’yi işlemekteyim.Babamın eski dükkanı İş Bankası’nın ordaydı, 1966’da açılan ilk dükkandan bahsederim. Doğduğumdan beridir yani 1975’ten beri bu işin içindeyim. Babamdan ve annemden öğrenmiş bir kişi olarak şu anda da bu işi devam ettiriyorum. 18 yıldır kendi adıma çalışmaktayım.Koronavirüs aslında dünyada var olan bir hastalık ve bizim ülkemize de çok büyük etkisi oldu. Bunun sebebi de devletimizin çok güçlü olmayışı ve özellikle serbest meslek grubunda gerek bizim gibi kendi işini yapan gerek serbest meslekte başka kişilerin yanında çalışan kişilere çok büyük bir destek verememesinden dolayı problemler yaşıyoruz. Çünkü güçlü bir devlet olsak, mesela iyi ilişkilerimiz olduğunu sanmıyorum ama Rum tarafına bakacak olursak kendi vatandaşına özellikle serbest meslek gurubuna verdiği büyük bir destek var. Yine dünyaya baktığımızda gerek Türkiye gerekse İngiltere elinden geldiğince kredi öteleme, iş yapanlara hibe vererek bu durumu atlatıyor. Ama bizde bu olanaklar çok sınırlı olduğundan dolayı durumumuz iyi değil.Benim gibi bu güne kadar hayatını planlı ve programlı yaşayan insanlar için belli bir birikimimiz olduğundan dolayı oradan durumu idare ettik bugüne kadar. Onun dışında ise çok zorlandık çünkü işimizde otomatikman yarıya kadar düşmeler oldu ve bugün halen daha da geriye gelemedik. Eski işler yok çünkü çarşı boş.Pandeminin ailemize etkisi çok kötü oldu. Niye dersen nereden ne şekilde geleceğini bilmediğimizden dolayı otomatikman bir çekincemiz vardır. Çünkü üç tane çocuğum olmasından dolayı farklı yaş guruplarında herkesle etkileşimleri var. Doğal olarak anneler, babalar var hem benim tarafım hem eşimin tarafı var. Ondan dolayı bir çekincemiz var elimizden geldiğince dikkat ederek bu dönemi geçirmeye çalışıyoruz.Geçmiş hükümeti aslında daha iyi buluyorum biraz daha objektif yanaştıklarını düşünüyorum. Bizlere daha fazla destek verdiklerini söyleyebilirim ama şu anda son zamanda yapılan destek konuşmaları veya bununla söylemler hiçbiri yerini bulmuyor. Onun için bu daha önceki hükümeti biraz daha pozitif buluyorum şimdiki hükümette eksiklikler çok.Ben hayatını objektif yaşayan bir insan olarak bunu çok rahat söyleyebilirim 2021 yılı KKTC için bitmiştir. Ne turizm ne de ekonomi alanında ve tabii ki maalesef ve maalesef eğitim alanında hiç birşey beklemiyorum. Hiç de önümüzü parlak görmüyorum bu kadar net.Şu an için gelecekle ilgili planımız yok. Çünkü yarının ne olacağını bilmiyoruz. Virüsün memleketin üzerindeki durumunu göremediğimizden dolayı çok büyük bir tahmin yapmak zor. Ama 2022 yılında aşı işe yararsa düşünülebilir ama gelecek yok.