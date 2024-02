LTB ile BES arasında 2 yıllık yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, LTB yönetimi ile Belediye Emekçileri Sendikası (BES) yönetimi arasında imzalandı. 1 Ocak 2024-31 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan TİS’e LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile BES Başkanı Mustafa Yalınkaya imza koydu.



Yalınkaya: “Hükümetten bu yasayı tekrar ele alarak daha gerçekçi, daha somut kararlarla, halka hizmet verebilecek konuma getirmelerini talep ediyoruz.”



BES Başkanı Mustafa Yalınkaya TİS konusunda sürdürülebilirliğin önemli olduğunu belirterek Başkan Mehmet Harmancı’nın da emekçiden yana tavır koyması sonucunda emekçinin hak ve menfaatlerini koruyan TİS’nin tüm LTB emekçilerine hayırlı olmasını diledi.

Yalınkaya: “2014’te büyük bir enkazdan belediyeyi devralan şimdiki yönetim ile gerek belediyenin sürdürülebilmesi gerekse emekçilerin hak ve menfaatlerinin korunması konusunda adeta iğneyle kuyu kazar gibi bu günlere geldik. Belediye Başkanı Harmancı ile son bir yılda beraber hem sokakta hem komisyonlarda ortak mücadele verdik. Bu mücadeleler belediyelerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için verildi ancak değiştirilen yasa ile LTB’nin mağduriyeti oluştu. Hükümetten bu yasayı tekrar ele alarak daha gerçekçi, daha somut kararlarla ve tüm belediyeleri mutlu edebilecek şekilde, halka hizmet verebilecek konuma getirmelerini talep ediyoruz.” Dedi.



“Son 10 yıldır Mehmet Harmancı’ya çalışandan yana koyduğu irade için çok teşekkür ederim.”



İmzalanan TİS ile ilgili de “Emekçi arkadaşlarımızın hak ve menfaatleri adına Başkan Harmancı’nın yıllardır koyduğu katkıyı yadsıyamayız. Zaman zaman bu işin doğası gereği tartışıyoruz ama son 10 yıldır Mehmet Harmancı’ya LTB Başkanı olarak çalışandan yana koyduğu irade için çok teşekkür ederim. Bizler eğer bu katkıyı Başkandan görmüşsek biz de emeklerimizi iki katına çıkarma zaruriyetimiz vardır.” Dedi.

Harmancı: “Karşılıklı fayda ilkesi çerçevesinde hem Lefkoşalılara hem de çalışanlara karşı olan ödevlerimizi yerine getirmek için koşullar zorlasa da iyi çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum.”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da imza töreninde bugüne kadar koydukları emekten ve yeni TİS’i imza aşamasına getirdiklerinden dolayı hem meclis üyelerine hem de sendikaya teşekkür etti. Harmancı: “Bu benim 5. Toplu iş sözleşmem ve belediyenin yaşadığı tarihsel süreçlerde önemli kırılma anları var. Bu kırılma anlarında o günü kurtarma adına yapılan bazı çalışmalar vardı. Bizler, o gün yapılan çalışmalardan kaynaklı farklılıkları ortadan kaldırıp, çalışanlar arasında daha hakkaniyetli bir ortam yaratabilme adına her TİS’de çalışma gerçekleştiriyoruz.”



“Lefkoşa’yı özveriyle ve karşılıklı güven ortamı içerisinde enkazdan hep beraber ayağa kaldırdık. Bu şehrin her köşesinde, LTB çalışanının emeği ve alın teri vardır.”



Harmancı konuşmasına “2023 yılı LTB için oldukça zorlu bir yıl oldu. BES ile birlikte yeni belediyeler yasası için çaba sarf ederken, Sayın Yalınkaya’nın da belirttiği gibi bu yasa LTB için mağduriyetler yarattı.

Yarattığımız dirençli yapı sayesinde ne mutlu ki hiçbir zaman yılmadık, yıkılmadık da. Bunu başarmamızın yegane sebeplerinden biri LTB ile çalışanı arasındaki karşılıklı güven ortamı ve özverili çalışmalardır.2023 yılını eğer biz atlatmışsak bundan sonraki yıllarda çok daha iyi işler başarabileceğiz.” diyerek devam etti.

“Önerim ile Belediye Meclisi’nde bütçe dengelemesi yaptık ve hizmet resmini %25’ten %21’e indirdik”

Başkan Harmancı “Salı günkü meclis toplantısında benim önerim ile asgari ücrette yaşanan beklentinin üzerinde artış olması sebebiyle bütçe dengelemesi yaptık ve hizmet resmini %25’ten %21’e indirdik. Hayat pahalılığıyla birlikte 2024’te oluşacak ek mali yükleri de öngördük ve bu yükün şehirde yaşayanlara en az derecede yansımasını sağlamak için ciddi çalışmalar yürüttük. Bu popülizm ile ölçülecek bir unsur değildir. O günde aynı şeyi söyledim bugün de aynı şeyi söylüyorum; her bir yüzdelik dilimi ciddi bir meblağdır. Ve bu meblağın karşılığını vermekle mükellifiz. Her bir indirimde biz bunun karşılığını bulduğumuz için indirebiliyoruz. Ekonomik akıl ve kararlı çalışmalarımız sayesinde konutlar için hizmet resminde 2024 yılı için ortaya çıkan ücrette indirime gidebiliyoruz.”



“Hayatı ucuzlaştırabilmek için sunduğumuz somut önerilerimiz masadadır ve bu konuda iktidarın da ana muhalefetin de görevleri vardır.”



Başkan Harmancı “Eğer hayatın daha da ucuzlamasını istiyorsak 2022 yazında sunduğumuz somut önerilerimiz masadadır. Bugün ana muhalefet ile iktidar Meclis’in nerede ise %90’ına sahiptirler. Eğer bu önerilerimizi dikkate alırlarsa Lefkoşalılara daha etkin hizmeti daha ucuza verme şansımız var. Tüm bu önerilerimiz Cumhuriyet Meclisi’nin ilgili Komisyon tutanaklarında da mevcuttur; kısa özetlemek gerekirse geçiş kapılarında her sigorta bedelinin %10’unun ilgili belediyeye aktarılması, bunun karşılığı yıllık ortalama 2 Milyon Euro’dur. Şehirdeki üniversitelere kayıt yapan her yabancı öğrenciden bir akademik yıl için 50 Euro alınması ki bunun da karşılığı 2 Milyon Euro civarındadır. Altını çizmek isterim ki; bu iki gelir kaleminin hiçbiri şehirde yaşayan insanlardan değildir. Üçüncü önerimiz emlak vergilerinde vergi adaletin sağlanması. Pahalı evde oturan biri varsa pahalıdan ödesin, vergi adaleti sağlansın, emin olun ki buradan da önemli bir ihtiyaç karşılanacaktır. Devlet kurumları da emlak vergisi versin ya da belediyelerle mahsuplaşsın. Dördüncü olarak da eğer coğrafya ve nüfus paralelliğinde bir devlet katkısı var ise, o zaman devlet yükünü çeken kaymakamlık sahibi belediyelere de yerel gelirlerden %1 daha fazla kaynak aktarılsın. Eğer bu dört madde için hem iktidar hem muhalefet irade gösterip adım atarsa, yurttaşlarımızın şehirdeki yaşamları daha ucuz hale gelirken hayatı daha iyi kılmak adına yapılacak yatırım imkanları genişleyecektir. Eğer bu konuda samimilerse, eğer yurttaşlarımız için taşıdığımız sorumluluğu onlar da taşıyorlarsa, bir gecede bu yasaları değiştirebilirler.” dedi.

Başkan Harmancı sözlerini “Çalışanlarıma bugüne kadar koydukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Eminim ki bu TİS ile birlikte performans olarak da arkadaşlarımız motive olacaktır ve Lefkoşalılara daha iyi hizmet sağlamaya her zaman olduğu gibi devam edecektir. Herkese teşekkür ederim.” diyerek sonlandırdı.