banner913
banner932
Derviş Mişon Kupası UKÜ ve GG’nin
Derviş Mişon Kupası UKÜ ve GG’nin
21 0
Özkızan: “Halk hiçbir karşılığı olmayan vaatlerle oyalanıyor”
Özkızan: “Halk hiçbir karşılığı olmayan vaatlerle oyalanıyor”
11 0
 
Ombudsman ihalesiz işlemler tespit etti
Ombudsman ihalesiz işlemler tespit etti
22 0
Tüfekçi, dolandırıcılık iddiasıyla polise çağrıldı
Tüfekçi, dolandırıcılık iddiasıyla polise çağrıldı
106 0
Akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gidildi… 95 oktan benzinin fiyatı 32.21 TL’ye yükseldi
Akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gidildi… 95 oktan benzinin fiyatı 32.21 TL’ye yükseldi
34 0
Bölgelere göre yağış miktarları açıklandı… Koruçam’da metrekareye 38 kilo yağış düştü
Bölgelere göre yağış miktarları açıklandı… Koruçam’da metrekareye 38 kilo yağış düştü
31 0
İlaç sıkıntısına karşı işbirliği
İlaç sıkıntısına karşı işbirliği
21 0
banner1012
banner985

Acil kana ihtiyaç var

banner974
Acil kana ihtiyaç var
banner971
Yakın Doğu Hastanesi'nde yatmakta olan Munise Mevlut için çok acil 0RH+(pozitif) kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan verebilecek olan kişilerin Yakın Doğu Hastanesi'ne başvurmaları gerekmektedir.
İletişim: 0533 864 23 16
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.