Acil kana ihtiyaç var

Yakın Doğu Hastanesi'nde yatmakta olan Munise Mevlut için çok acil 0RH+(pozitif) kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan verebilecek olan kişilerin Yakın Doğu Hastanesi'ne başvurmaları gerekmektedir.

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